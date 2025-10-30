"KREMLJ NE VERUJE DA JE POČELA NOVA RUNDA TRKE": Iz Moske odgovorili Donaldu Trampu

KREMLj ne veruje da je počela nova runda trke u naoružanju između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Ranije je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp naredio hitan početak testiranja nuklearnog oružja i takođe je napomenuo da SAD imaju poligone za testiranje nuklearnog oružja, a detalji o testovima biće objavljeni naknadno.

- Još uvek ne - rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li Trampove izjave o početku testiranja nuklearnog oružja mogu da se smatraju novom rundom trke u naoružanju.

Ruski predsednik Vladimir Putin juče je objavio da je Rusija u utorak testirala podvodno vozilo "posejdon".

Takođe je 26. oktobra objavio da su završena ispitivanja rakete "burevestnik".

Sporazum o zabrani nuklearnih testova u atmosferi, u svemiru i pod vodom potpisali su u Moskvi 5. avgusta 1963. godine predstavnici SSSR-a, SAD i Velike Britanije.

(Tanjug)

