EVROPLJANI SE UDRUŽILI PROTIV MASKA: Niče nova svemirska kompanija kao konkurent "Spejs iksu"

NAJVEĆE evropske svemirske kompanije objavile su u četvrtak, nakon višemesečnih pregovora, preliminarni dogovor o udruživanju snaga u oblasti proizvodnje satelita i satelitskih usluga, čiji je cilj suprotstavljanje ubrzanom rastu konkurenata koje predvodi "Starlink" Ilona Maska.

Foto: Jutjub/Tech Insider

Dogovor između "Erbasa", "Talesa" i "Leonarda" predviđa osnivanje nove zajedničke kompanije sa sedištem u Francuskoj, koja bi trebalo da počne sa radom 2027. godine. To je najambicioznije spajanje evropskih vazduhoplovnih i svemirskih resursa još od formiranja proizvođača raketnih sistema MBDA 2001. godine.

Sporazum između tri firme, koje su u prošlosti imale periode zategnutih odnosa, postignut je nakon što su tokom leta pregovori zapali u krizu zbog pitanja upravljanja i vrednovanja.

Francuski ministar finansija Rolan Leskir izjavio je da će dogovor "ojačati evropski suverenitet u kontekstu intenzivne globalne konkurencije".

Nova kompanija će zapošljavati 25.000 ljudi i ostvarivati prihode od 6,5 milijardi evra (7,58 milijardi dolara), na osnovu podataka iz 2024. godine.

Očekuje se da će nakon pet godina generisati "višecifrene stotine miliona evra" sinergijskih ušteda, navode kompanije, bez detalja o načinu na koji će to biti postignuto.

Akcionare sada očekuju do dve godine pregovora sa vladama, sindikatima i Evropskom komisijom, s obzirom na to da dogovor ima implikacije i za aktivnosti u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Italiji i Francuskoj, gde će se nalaziti sedište zajedničkog preduzeća.

Kompanije, koje su već zajedno ukinule oko 3.000 radnih mesta u svojim svemirskim sektorima, nisu pomenule nove rezove, a rukovodioci su naglasili da će se sada fokusirati na potencijalni rast.

PROJEKAT BROMO

Pregovori između tri vazduhoplovna giganta započeli su prošle godine pod kodnim imenom "Projekat Bromo", sa ciljem da se primeni model saradnje sličan onom koji koristi MBDA, čiji su vlasnici "Erbas", "Leonardo" i "BAE sistems".

Evropski proizvođači satelita godinama su se takmičili u izradi složenih svemirskih letelica za geostacionarne orbite, ali su teško pogođeni pojavom jeftinih mikro-satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, pre svega mrežom "Starlink" koju razvija "Spejks iks" Ilona Maska.

Akcije "Talesa" i "Leonarda" porasle su za više od dva procenta, dok je "Erbas" zabeležio blagi rast na početku trgovanja.

"Inicijativa je svakako pozitivna jer stvara evropskog lidera sposobnog za globalno nadmetanje i povećava profitabilnost delatnosti koja se poslednjih godina mučila", navela je italijanska investiciona banka "Ekvita" u svom izveštaju.

URAVNOTEŽENO VLASNIŠTVO

Prema dogovoru, "Erbas" će držati 35% udela, dok će "Tales" i "Leonardo" imati po 32,5%, a nova firma će biti pod zajedničkom kontrolom, sa "uravnoteženom strukturom upravljanja".

Izvori upoznati sa dogovorom navode da će se ti udeli kasnije izjednačiti na po trećinu, uz finansijsku kompenzaciju "Erbasu" za smanjenje svog početnog udela kada dogovor bude finaliziran 2027. godine.

Izvršni direktori nisu izneli mnogo detalja o strukturi upravljanja, ali su obećali da će izbegavati rotirajuće rukovodstvo i imenovanja po nacionalnom ključu, što je ranije izazivalo tenzije u evropskoj avio-industriji, naročito u "Erbasu".

(rt.rs)

