AVGANISTAN I PAKISTAN POSTIGLI NOVI DOGOVOR O PRIMIRJU: Ovo su svi detalji

AVGANISTAN i Pakistan su postigli dogovor oko novog prekida vatre uz posredovanje Katara i Turske nakon što su smrtonosni sukobi nastavljeni.

Katarsko ministarstvo spoljnih poslova je u nedelju saopštilo da su pregovori između avganistanske talibanske vlade i Pakistana održani uz posredovanje u Dohi.

- Tokom pregovora, dve strane su se složile oko trenutnog prekida vatre i uspostavljanja mehanizama za učvršćivanje trajnog mira i stabilnosti između dve zemlje - saopštilo je katarsko ministarstvo spoljnih poslova.

Takodje je i dogovoreno da se održe naknadni sastanci u Dohi u narednim danima kako bi osigurali da obe strane sprovedu mirovni plan, saopštio je Katar.

- Ministarstvo spoljnih poslova je izrazilo nadu države Katar da će ovaj važan korak doprineti okončanju tenzija između dve bratske zemlje i formirati čvrst temelj za održivi mir u regionu - saopštilo je katarsko ministarstvo spoljnih poslova.

Tursko ministarstvo spoljnih poslova je u nedelju pohvalilo sporazum o prekidu vatre i pohvalilo Katar za domaćinstvo pregovora u Dohi.

Nasilje duž 2.600 kilometara duge granice između Avganistana i Pakistana počelo je ranije ovog meseca kada su talibani optužili Pakistan da izvodi vazdušne napade u Kabulu.

Pakistan je dugo izražavao zabrinutost da avganistanski talibani podržavaju militante Tehrik-e-Taliban Pakistan, koje smatra terorističkom grupom.

- Zvuk eksplozije se čuo u Kabulu, niko ne treba da se brine, sve je u redu. Istraga incidenta je u toku. Do sada nema izveštaja o bilo kakvoj šteti - izjavio je Zabihulah Mudžahid, glavni portparol avganistanske talibanske vlade, u saopštenju od 9. oktobra.

Pakistansko Ministarstvo spoljnih poslova kasnije je osudilo "neopravdanu agresiju“ avganistanskih talibana, koje je optužilo da su prvi otvorili vatru u napadima duž granice u noćima 11. i 14. oktobra.

- Pakistan, koristeći svoje pravo na samoodbranu, ne samo da je efikasno odbio napade duž cele granice, već je i naneo velike gubitke talibanskim snagama i povezanim terorističkim grupama koje deluju sa avganistanskog tla, u pogledu ljudi, materijala i infrastrukture - saopštilo je pakistansko Ministarstvo spoljnih poslova na brifingu za medije u petak.

- Ova infrastruktura je korišćena za planiranje i olakšavanje terorističkih napada na Pakistan - dodaje se u saopštenju.

U sredu su obe strane objavile privremeni 48-časovni prekid vatre koji je počeo te večeri, kako bi pokušale da zaustave eskalaciju, ali su se neprijateljstva nastavila. Međutim, obe strane su pozdravile prekid vatre postignut u Dohi u nedelju.

- To je prvi korak u pravom smeru. Duboko cenim konstruktivnu ulogu koju su odigrali bratski Katar i Turska. Radujemo se uspostavljanju konkretnog i proverljivog mehanizma za praćenje, na sledećem sastanku koji će organizovati Turska, kako bi se rešila pretnja terorizma koja dolazi sa avganistanskog tla prema Pakistanu. Važno je uložiti sve napore kako bi se sprečio dalji gubitak života - rekao je pakistanski ministar spoljnih poslova Isak Dar u saopštenju.

Mudžahid je, u svojoj izjavi nakon što je objavljeno primirje, izjavio da je posredovanje Katara i Turske ključno u postizanju sporazuma.

- Prema uslovima sporazuma, obe strane ponovo potvrđuju svoju posvećenost miru, međusobnom poštovanju i održavanju jakih i konstruktivnih susedskih odnosa. Obe strane su posvećene rešavanju problema i sporova kroz dijalog. Sveobuhvatno i smisleno primirje je obostrano dogovoreno - rekao je Mudžahid, prenosi UPI.

