"POSLEDICE ĆE SNOSITI PAKISTANSKA VOJSKA": Avganistan odgovorio Islamabadu (VIDEO)
PRIVREMENA avganistanska administracija je optužila Pakistan za kršenje vazdušnog prostora iznad Kabula, kao i za bombardovanje pijace na istoku zemlje tokom noći.
Avganistansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je Pakistan upao u vazdušni prostor Avganistana bombardovanjem pijace u regionu Marga u pokrajini Paktika blizu granice, kao i za kršenje vazdušnog prostora glavnog grada Kabula.
- Ova akcija je neviđen, nasilan i osudljiv čin u istoriji Avganistana i Pakistana.Najoštrije osuđujemo ovo kršenje suvereniteta Avganistana i smatramo odbranu suvereniteta naše zemlje našim legitimnim pravom. Nakon takvih akcija, bez obzira koliko kritična situacija postane, posledice će snositi pakistanska vojska - navodi se u saopštenju ministarstva.
Kasno u četvrtak uveče, ogromne eksplozije su se čule u avganistanskoj prestonici Kabulu.
Portparol privremene administracije Zabihulah Mudžahid se kasnije oglasilo rekavši da je "incident pod istragom, da nema izveštaja o povređenima, kao i da nema potrebe za panikom".
Mnogi pakistanski i avganistanski nalozi na društvenim mrežama tvrdili da je Islamabad ciljao Nura Valija Mehsuda, vođu militanata Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), konglomerata nekoliko militantnih grupa, u Kabulu.
Međutim, Mudžahid je, u intervjuu za Anadolu, odbacio takve tvrdnje i rekao da Mehsud nije prisutan u Kabulu niti u Avganistanu.
Odgovor Pakistana
Najnovije optužbe Kabula usledile su nekoliko minuta nakon što je portparol pakistanske vojske, general-potpukovnik Ahmad Šarif Čodri, govorio na konferenciji za novinare u Pešavaru, glavnom gradu severozapadne provincije Hajber Pahtunhva, koja je blizu granice sa Avganistanom.
- Radimo i nastavićemo da radimo ono što je neophodno za zaštitu naših građana - rekao je Čodri koji nije ni potvrdio niti demantovao vazdušne napade izvedene u Avganistanu.
Dodao je da Indija "koristi Avganistan kao bazu za operacije terorizma" u Pakistanu, na šta Nju Delhi još uvek nije reagovao, piše Anadolu.
Čodri je naglasio da je Pakistan više puta pružio dokaze avganistanskoj privremenoj administraciji, pozivajući ih da spreče prekogranični terorizam i predaju militante koji deluju sa njihove teritorije.
135 avganistanskih državljana umešano u napade
Čodri je rekao da su pakistanska vojska i obaveštajne agencije ove godine sprovele više od 10.000 operacija zasnovanih na obaveštajnim podacima u provinciji Hajber Pahtunhva, ubivši 917 militanata, dok je 311 vojnika izgubilo živote.
Dodao je da je u poslednje dve godine, zajedno sa militantima TTP-a, ubijeno 135 avganistanskih državljana koji su učestvovali u napadima.
- 30 avganistanskih državljana izvršilo je samoubilačke bombaške napade u Pakistanu - izjavio je i dodao da je to "dokaz o umešanosti Avganistanaca u terorizam" u Pakistanu.
"Trebalo bi da uče od Sovjetskog Saveza"
Vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Amir Kan Mutaki tvrdio je da je Islamabad napao avganistanska područja blizu granice sa Pakistanom.
- Trebalo bi da uče od Sovjetskog Saveza, Amerike i NATO-a o posledicama uznemiravajućih Avganistanaca - upozorio je.
Mutaki je dao ove komentare tokom svoje prve posete Indiji, glavnom rivalu Pakistana.
Govoreći na konferenciji za novinare u Nju Delhiju, Mutaki je rekao da Kabul teži prijateljskim i saradničkim odnosima sa Pakistanom i pozvao na rešavanje razlika kroz dijalog.
Avganistan i Pakistan dele "istorijske odnose", rekao je, naglašavajući važnost diplomatije umesto konfrontacije.
- Želimo dobre odnose sa Pakistanom i verujemo da sva pitanja treba rešavati kroz dijalog, jer se nijedno pitanje ne može rešiti silom - rekao je.
