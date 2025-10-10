Svet

"POSLEDICE ĆE SNOSITI PAKISTANSKA VOJSKA": Avganistan odgovorio Islamabadu (VIDEO)

Jovana Švedić

10. 10. 2025. u 15:23

PRIVREMENA avganistanska administracija je optužila Pakistan za kršenje vazdušnog prostora iznad Kabula, kao i za bombardovanje pijace na istoku zemlje tokom noći.

Talibani na ulicama Kabula, Foto AP

Avganistansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je Pakistan upao u vazdušni prostor Avganistana bombardovanjem pijace u regionu Marga u pokrajini Paktika blizu granice, kao i za kršenje vazdušnog prostora glavnog grada Kabula.

- Ova akcija je neviđen, nasilan i osudljiv čin u istoriji Avganistana i Pakistana.Najoštrije osuđujemo ovo kršenje suvereniteta Avganistana i smatramo odbranu suvereniteta naše zemlje našim legitimnim pravom. Nakon takvih akcija, bez obzira koliko kritična situacija postane, posledice će snositi pakistanska vojska - navodi se u saopštenju ministarstva.

Kasno u četvrtak uveče, ogromne eksplozije su se čule u avganistanskoj prestonici Kabulu.

Portparol privremene administracije Zabihulah Mudžahid se kasnije oglasilo rekavši da je "incident pod istragom, da nema izveštaja o povređenima, kao i da nema potrebe za panikom". 

Mnogi pakistanski i avganistanski nalozi na društvenim mrežama tvrdili da je Islamabad ciljao Nura Valija Mehsuda, vođu militanata Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), konglomerata nekoliko militantnih grupa, u Kabulu.

Međutim, Mudžahid je, u intervjuu za Anadolu, odbacio takve tvrdnje i rekao da Mehsud nije prisutan u Kabulu niti u Avganistanu.

Odgovor Pakistana

Najnovije optužbe Kabula usledile su nekoliko minuta nakon što je portparol pakistanske vojske, general-potpukovnik Ahmad Šarif Čodri, govorio na konferenciji za novinare u Pešavaru, glavnom gradu severozapadne provincije Hajber Pahtunhva, koja je blizu granice sa Avganistanom.

- Radimo i nastavićemo da radimo ono što je neophodno za zaštitu naših građana - rekao je Čodri koji nije ni potvrdio niti demantovao vazdušne napade izvedene u Avganistanu.

Dodao je da Indija "koristi Avganistan kao bazu za operacije terorizma" u Pakistanu, na šta Nju Delhi još uvek nije reagovao, piše Anadolu. 

Čodri je naglasio da je Pakistan više puta pružio dokaze avganistanskoj privremenoj administraciji, pozivajući ih da spreče prekogranični terorizam i predaju militante koji deluju sa njihove teritorije.

135 avganistanskih državljana umešano u napade

Čodri je rekao da su pakistanska vojska i obaveštajne agencije ove godine sprovele više od 10.000 operacija zasnovanih na obaveštajnim podacima u provinciji Hajber Pahtunhva, ubivši 917 militanata, dok je 311 vojnika izgubilo živote.

Dodao je da je u poslednje dve godine, zajedno sa militantima TTP-a, ubijeno 135 avganistanskih državljana koji su učestvovali u napadima.

- 30 avganistanskih državljana izvršilo je samoubilačke bombaške napade u Pakistanu - izjavio je i dodao da je to "dokaz o umešanosti Avganistanaca u terorizam" u Pakistanu.

"Trebalo bi da uče od Sovjetskog Saveza"

Vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Amir Kan Mutaki tvrdio je da je Islamabad napao avganistanska područja blizu granice sa Pakistanom.

- Trebalo bi da uče od Sovjetskog Saveza, Amerike i NATO-a o posledicama uznemiravajućih Avganistanaca - upozorio je. 

Mutaki je dao ove komentare tokom svoje prve posete Indiji, glavnom rivalu Pakistana.

Govoreći na konferenciji za novinare u Nju Delhiju, Mutaki je rekao da Kabul teži prijateljskim i saradničkim odnosima sa Pakistanom i pozvao na rešavanje razlika kroz dijalog.

Avganistan i Pakistan dele "istorijske odnose", rekao je, naglašavajući važnost diplomatije umesto konfrontacije.

- Želimo dobre odnose sa Pakistanom i verujemo da sva pitanja treba rešavati kroz dijalog, jer se nijedno pitanje ne može rešiti silom - rekao je.

 

