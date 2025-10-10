"POSLEDICE ĆE SNOSITI PAKISTANSKA VOJSKA": Avganistan odgovorio Islamabadu (VIDEO)

PRIVREMENA avganistanska administracija je optužila Pakistan za kršenje vazdušnog prostora iznad Kabula, kao i za bombardovanje pijace na istoku zemlje tokom noći.

Talibani na ulicama Kabula, Foto AP

Avganistansko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je Pakistan upao u vazdušni prostor Avganistana bombardovanjem pijace u regionu Marga u pokrajini Paktika blizu granice, kao i za kršenje vazdušnog prostora glavnog grada Kabula.

- Ova akcija je neviđen, nasilan i osudljiv čin u istoriji Avganistana i Pakistana.Najoštrije osuđujemo ovo kršenje suvereniteta Avganistana i smatramo odbranu suvereniteta naše zemlje našim legitimnim pravom. Nakon takvih akcija, bez obzira koliko kritična situacija postane, posledice će snositi pakistanska vojska - navodi se u saopštenju ministarstva.

Kasno u četvrtak uveče, ogromne eksplozije su se čule u avganistanskoj prestonici Kabulu.

Portparol privremene administracije Zabihulah Mudžahid se kasnije oglasilo rekavši da je "incident pod istragom, da nema izveštaja o povređenima, kao i da nema potrebe za panikom".

Mnogi pakistanski i avganistanski nalozi na društvenim mrežama tvrdili da je Islamabad ciljao Nura Valija Mehsuda, vođu militanata Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), konglomerata nekoliko militantnih grupa, u Kabulu.

Međutim, Mudžahid je, u intervjuu za Anadolu, odbacio takve tvrdnje i rekao da Mehsud nije prisutan u Kabulu niti u Avganistanu.

Odgovor Pakistana

Najnovije optužbe Kabula usledile su nekoliko minuta nakon što je portparol pakistanske vojske, general-potpukovnik Ahmad Šarif Čodri, govorio na konferenciji za novinare u Pešavaru, glavnom gradu severozapadne provincije Hajber Pahtunhva, koja je blizu granice sa Avganistanom.

- Radimo i nastavićemo da radimo ono što je neophodno za zaštitu naših građana - rekao je Čodri koji nije ni potvrdio niti demantovao vazdušne napade izvedene u Avganistanu.

Dodao je da Indija "koristi Avganistan kao bazu za operacije terorizma" u Pakistanu, na šta Nju Delhi još uvek nije reagovao, piše Anadolu.

Čodri je naglasio da je Pakistan više puta pružio dokaze avganistanskoj privremenoj administraciji, pozivajući ih da spreče prekogranični terorizam i predaju militante koji deluju sa njihove teritorije.

🚨 BREAKING: Pakistani Army accuses India of using Afghan Taliban based in Kabul to attack Pakistan. Claims include "Indian Proxies" in Afghanistan. Other reasons U.S. weapons political patronage.



Tensions spike on 10 Oct 2025. 🇵🇰🇮🇳🇦🇫 #Pakistan #India #Afghanistan pic.twitter.com/06PwvhjjSf — Arshad (@im__Arshu) October 10, 2025

135 avganistanskih državljana umešano u napade

Čodri je rekao da su pakistanska vojska i obaveštajne agencije ove godine sprovele više od 10.000 operacija zasnovanih na obaveštajnim podacima u provinciji Hajber Pahtunhva, ubivši 917 militanata, dok je 311 vojnika izgubilo živote.

Dodao je da je u poslednje dve godine, zajedno sa militantima TTP-a, ubijeno 135 avganistanskih državljana koji su učestvovali u napadima.

- 30 avganistanskih državljana izvršilo je samoubilačke bombaške napade u Pakistanu - izjavio je i dodao da je to "dokaz o umešanosti Avganistanaca u terorizam" u Pakistanu.

"Trebalo bi da uče od Sovjetskog Saveza"

Vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Amir Kan Mutaki tvrdio je da je Islamabad napao avganistanska područja blizu granice sa Pakistanom.

#WATCH 🎥 | “Don’t test the courage of Afghans,” warns Afghanistan FM 🇦🇫



After reports of a border attack, FM Mawlawi Amir Khan Muttaqi calls Pakistan’s action “wrong,” says Kabul wants peace but will defend itself.



“Ask the Soviet Union, America & NATO, they can explain it’s… pic.twitter.com/zPXf4eoHhx — Moneycontrol (@moneycontrolcom) October 10, 2025

- Trebalo bi da uče od Sovjetskog Saveza, Amerike i NATO-a o posledicama uznemiravajućih Avganistanaca - upozorio je.

Mutaki je dao ove komentare tokom svoje prve posete Indiji, glavnom rivalu Pakistana.

Govoreći na konferenciji za novinare u Nju Delhiju, Mutaki je rekao da Kabul teži prijateljskim i saradničkim odnosima sa Pakistanom i pozvao na rešavanje razlika kroz dijalog.

Avganistan i Pakistan dele "istorijske odnose", rekao je, naglašavajući važnost diplomatije umesto konfrontacije.

- Želimo dobre odnose sa Pakistanom i verujemo da sva pitanja treba rešavati kroz dijalog, jer se nijedno pitanje ne može rešiti silom - rekao je.



