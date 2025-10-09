HAOS U AVGANISTANU: Eksplozije i pucnjava u Kabulu, vođa TTP bio meta (FOTO/VIDEO)

OGROMNE eksplozije čule su se večeras u avganistanskoj prestonici Kabulu.

Foto: EPA

Portparol privremene administracije Zabihulah Mudžahid rekao je na društvenoj mreži Iks da se "zvuk eksplozije čuo u Kabulu", ali "niko ne bi trebalo da brine, sve je dobro i zdravo".

Breaking: Pakistan reportedly conducts airstrikes in Kabul targeting civilian areas.



Fighter jets spotted over the Kabul skyline..the strikes come even as Afghanistan’s Foreign Minister is on an official visit to India.



Tensions in the region just got a lot more complicated. pic.twitter.com/FIoOEJ2Lb2 — Abhi ™ (@Patelizm) October 9, 2025

Incident je trenutno pod istragom i još uvek nema izveštaja o povređenima.

Meštani su čuli nakon eksplozije i pucnjavu.

Vlasti nisu još uvek objavile detalje o uzroku eksplozija ili da su neke od njih povezane sa bezbednosnim operacijama ili napadom.

Međutim na društvenim mrežama se pojavila vest da postoji mogućnost da je na trgu Abdul Hak u Kabulu, pakistanski mlazni avion je ciljao vozilo marke Lend Kruzer.

In Kabul city's Abdul Haq Square, a Land Cruiser vehicle has been targeted by Pakistani jet aircraft



Unconfirmed reports indicate that Mufti Noor Wali, the leader of TTP, was present in the targeted Land Cruiser vehicle near the city court there. #kabul #pakistan #TTP#kabul pic.twitter.com/pl9OoWvbjD — Mudasir Ul Mulk (@UlMudasir69064) October 9, 2025

Nepotvrđeni izveštaji ukazuju da je mufti Nur Vali, vođa TTP-a, bio prisutan u ciljanom vozilu marke Lend Kruzer u blizini gradskog suda.

Uskoro opširnije