HAOS U AVGANISTANU: Eksplozije i pucnjava u Kabulu, vođa TTP bio meta (FOTO/VIDEO)
OGROMNE eksplozije čule su se večeras u avganistanskoj prestonici Kabulu.
Portparol privremene administracije Zabihulah Mudžahid rekao je na društvenoj mreži Iks da se "zvuk eksplozije čuo u Kabulu", ali "niko ne bi trebalo da brine, sve je dobro i zdravo".
Incident je trenutno pod istragom i još uvek nema izveštaja o povređenima.
Meštani su čuli nakon eksplozije i pucnjavu.
Vlasti nisu još uvek objavile detalje o uzroku eksplozija ili da su neke od njih povezane sa bezbednosnim operacijama ili napadom.
Međutim na društvenim mrežama se pojavila vest da postoji mogućnost da je na trgu Abdul Hak u Kabulu, pakistanski mlazni avion je ciljao vozilo marke Lend Kruzer.
Nepotvrđeni izveštaji ukazuju da je mufti Nur Vali, vođa TTP-a, bio prisutan u ciljanom vozilu marke Lend Kruzer u blizini gradskog suda.
Uskoro opširnije
