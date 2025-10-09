Svet

HAOS U AVGANISTANU: Eksplozije i pucnjava u Kabulu, vođa TTP bio meta (FOTO/VIDEO)

Jovana Švedić

09. 10. 2025. u 21:05 >> 21:14

OGROMNE eksplozije čule su se večeras u avganistanskoj prestonici Kabulu.

Foto: EPA

Portparol privremene administracije Zabihulah Mudžahid rekao je na društvenoj mreži Iks da se "zvuk eksplozije čuo u Kabulu", ali "niko ne bi trebalo da brine, sve je dobro i zdravo".

Incident je trenutno pod istragom i još uvek nema izveštaja o povređenima.

Meštani su čuli nakon eksplozije i pucnjavu.

Vlasti nisu još uvek objavile detalje o uzroku eksplozija ili da su neke od njih povezane sa bezbednosnim operacijama ili napadom. 

Međutim na društvenim mrežama se pojavila vest da postoji mogućnost da je na trgu Abdul Hak u Kabulu, pakistanski mlazni avion je ciljao vozilo marke Lend Kruzer.

Nepotvrđeni izveštaji ukazuju da je mufti Nur Vali, vođa TTP-a, bio prisutan u ciljanom vozilu marke Lend Kruzer u blizini gradskog suda.

Uskoro opširnije

