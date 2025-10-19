Svet

OPLJAČKAN LUVR: Ukradeni neprocenjivi dragulji za samo nekoliko minuta

Jovana Švedić

19. 10. 2025. u 19:59

MUZEJ Luvr u Parizu privremeno je bio zatvoren u nedelju nakon što je u smeloj pljački ukradeno nekoliko neprocenjivo vrednih komada nakita.

Foto: Goran Čvorović

Ministar unutrašnjih poslova Lorent Nunez izjavio je za radio Frans Inter da je nekoliko počinilaca ušlo u Luvr tog jutra i izvelo "veliku pljačku" koja je trajala samo nekoliko minuta.

Prema rečima bivšeg šefa pariske policije, u pitanju je bila "jasno pripremljena ekipa", jer su prozori isečeni električnim alatom.

- Ukradeni su dragulji istorijske i neprocenjive vrednosti - rekao je Nunez, dodajući da trenutno ne može davati više detalja.

Ministarka kulture Rašida Dati saopštila je da je banda provalila u Galeriju Apolona, prostoriju koja od 1887. čuva francuske krunske dragulje, i da je tokom bekstva jedan komad nakita pronađen.

Među ukradenim predmetima su bili dragulji pripadnici Napoleona i carice Eugenije, prenosi francuski list Le Parisen.

Luvr je simbol francuske kulture i važi za jednu od najčuvenijih i najbezbednijih institucija u Parizu, ali je kroz istoriju već bio meta pljački, uključujući i čuvenu krađu Mona Lize 1911. godine.

Pariško tužilaštvo je pokrenulo istragu zbog "organizovane krađe i kriminalne zavere".

Prema Nunezu, tri ili četiri lopova su stigla do muzeja oko 9:30 ujutru na skuterima T-Maks i pobegla sa mesta događaja.

Incident će verovatno skrenuti pažnju na ranjivost muzeja i kulturnih institucija u Francuskoj, posebno nakon što su prošlog meseca ukradeni retki zlatni nuggeti iz Prirodnjačkog muzeja u Parizu u vrednosti od oko 600.000 evra, piše LT.

- Ranjivost muzeja je dugogodišnji problem. Ovi muzeji moraju biti prilagođeni novim oblicima kriminala - upozorila je ministarka kulture Dati. 

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

SLUŽBENICI Uprave policije - Odeljenja bezbednosti Podgorica i Sektora za borbu protiv kriminala su večeras, u Zeti, nakon višemesečnog temeljnog planiranja, ciljane potrage i operativnog rada, locirali i u taktički preciznoj akciji uhapsili operativno interesantno lice A.V. (37) člana jedne organizovane kriminalne grupe, za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog krivičnog dela kriminalno udruživanje.

19. 10. 2025. u 20:01

