SEDMORO PRIVEDENIH U ZUBINOM POTOKU I ZVEČANU: Nakon ispitivanja, pušteni na slobodu
SEDMORO Srba privedenih danas u akcijama tzv. kosovske policije u Zubinom Potoku i Zvečanu pušteno je nakon ispitivanja u redovnom postupku, navodi se u zajedničkom saopštenju tzv. kancelarije specijalnog tužilaštva u Prištini i tzv. kosovske policije.
Kako se navodi u saopštenju, akcija u kojoj je privedeno sedam Srba sprovedena je u vezi sa ubistvom službenika Misije Euleksa, a sa ciljem provere informacija i moguće identifikacije relevantnih dokaza.
Akcija je izvedena na osnovu naloga Osnovnog suda u Prištini, navodi se u saopštenju i dodaje da su policijski istražitelji direkcije za istragu organizovanog kriminala i teških krivičnih dela tzv. kosovske policije sproveli racije na dve lokacije u Zvečanu i sedam lokacija u Zubinom Potoku.
Sumnja se, kako navode, da su počinjena krivična dela - ugrožavanje osoblja UN ili osoblja u vezi sa njima, teško ubistvo i napad na službeno lice prilikom obavljanja službene dužnosti.
Tokom pretresa, kako se dodaje, u okviru istrage koja je još u toku, pronađeni su i zaplenjeni materijalni dokazi, kao što su dva komada oružja, municija, odeća sa nacionalističkim sadržajem, dvogled, dokumenti, razni elektronski uređaji itd.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je danas da je sedam Srba privedeno u nastavku brutalne fizičke i pravne represije prema srpskom narodu, Aljbin Kurti naredio njihovo hapšenje.
-Kurtijeve policijske falange upale su jutros oko šest sati u dve mirne srpske opštine na severu Kosova i Metohije, uz specijalne jedinice pod punim naoružanjem, kako bi zastrašili i uneli nemir među srpske porodice i domaćine koji decenijama žive na ovim prostorima, navodi se u saopštenju.
Kako se dodaje, opsadno policijsko stanje i uzmemiravanje Srba trajalo je više sati, a tokom ove brutalne akcije, Kurtijevi specijalci porazbijali su vrata na srpskim kućama, vršeći pretres i premetačinu, uz arbitrarna privođenja naših sunarodnika.
Srpska lista saopštila je da današnja neosnovana i brutalna hapšenja Srba u Zubinom Potoku i Zvečanu predstavljaju nastavak organizovanog terora režima Aljbina Kurtija nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji.
-Specijalne jedinice kosovske policije, pod punom ratnom opremom, upale su u ranim jutarnjim časovima u srpske domove, lomeći vrata i izazivajući strah i paniku među građanima. Reč je o goloj demonstraciji sile i pokušaju zastrašivanja našeg naroda, navela je Srpska lista na Instagram nalogu.
Tanjug
