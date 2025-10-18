PANIKA NA LETU ZA SEUL: Požar u kabini aviona na 10.500 metara visine - putnici vriskali, dok je posada gasila vatru
PRAVA drama odvijala se na letu "Air China" A312 ka Seulu kada je došlo do izbijanja požara unutar kabine aviona.
Avion Airbus A312 kompanije "Air China" poleteo je iz Hangdžoua ka Seulu u Južnoj Koreji kada je, na visini od 10.500 metara, izbio požar izazvan pregrejanom eksternom baterijom.
Snimak prikazuje uspaničene putnike, dok se dim širi kroz kabinu.
Čuju se povici putnika: "Brže, brže!", dok posada pokušava da ugasi vatru. Putnici su kasnije pohvalili članove posade za njihovu brzu i efikasnu reakciju u gašenju požara.
Iako nije bilo povređenih, let CA139 bio je primoran na prinudno sletanje na Međunarodni aerodrom Pudong u Šangaju.
Ovaj zastrašujući incident dogodio se nakon što je kineska Uprava za civilno vazduhoplovstvo u junu zabranila unošenje eksternih baterija i pover bankova bez oznake 3C standarda ili sa nejasnim, nečitkim oznakama na domaćim letovima.
Zabrana je usledila zbog sve većeg broja prijavljenih incidenata u kojima su se litijum-jonske baterije zapalile tokom leta.
Sličan incident i u Australiji
Požar na ovom letu desio se samo nekoliko dana nakon što se motor aviona kompanije Rex Airlines zapalio svega nekoliko sekundi nakon poletanja.
Let ZL4818 iz Adelaida ka Broken Hilu pripremao se za poletanje u sredu ujutru kada je indikator kvara signalizirao problem sa levim motorom.
Neizgorelo gorivo se zatim zapalilo u motoru, samo nekoliko trenutaka kasnije.
Dim i plamen su bili vidljivi iz aviona, što je dovelo do hitnog prekida poletanja.
Putnici su evakuisani na pisti i autobusima prevezeni nazad do terminala, dok je avion vraćen u svoj hangar.
(Dailymail)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
POŽAR NA AERODROMU: Privremeno zaustavio sve letove (VIDEO)
18. 10. 2025. u 15:43
AMERIČKA VOJSKA POTOPILA “NARKO-PODMORNICU” Tramp se hitno oglasio
18. 10. 2025. u 21:42
DOVOLjNO JE ŠTO TRAMP NIJE REKAO “NE” Zelenski poslao jasnu poruku
18. 10. 2025. u 20:36
FIJASKO U BELOJ KUĆI: Kako je Zelenski prošao u Vašingtonu?
18. 10. 2025. u 18:38
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)