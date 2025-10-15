OSVETA NOVOM DEČKU BIVŠE ŽENE - IZGUBIO LJUBAV, A SADA I PARE: Zapalio automobil rivalu, umalo da izgori ceo parking (VIDEO)

U PERMSKOJ oblasti ljubomorni čovek koji je skoro spalio ceo parking pokušavajući da se osveti novom dečku svoje bivše žene pojaviće se na sudu.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Čovek nije mogao da se pomiri sa raskidom i odlučio je da se osveti svom rivalu. Pod okriljem noći, došao je do njegove kuće i zapalio mu automobil.

Ali piroman je preterao, i požar je bio toliko jak da su se susedni automobili zapalili.

Osvetnik, prestravljen onim što je uradio, pobegao je.

Kasnije je uhvaćen. Sada ljubomorni čovek ne samo da će imati krivični dosije već će morati i da plati odštetu za svu štetu, koja je premašila 2 miliona rubalja, piše REN TV.