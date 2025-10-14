"DONALDE, NE BRINI" Lukašenko ima jasnu poruku za Trampa

BELORUSKI lider Aleksandar Lukašenko savetovao je američkog predsednika Donalda Trampa da se ne brine zbog toga što ove godine neće dobiti Nobelovu nagradu za mir.

Foto: Profimedia/Ilustracija

On je to rekao na sastanku u Minsku o globalnoj međunarodnoj situaciji i razvoju belorusko-američkih odnosa.

- Lično bih mu savetovao da se ne brine previše o tome da neće dobiti Nobelovu nagradu. Verovatno mu ne odgovara da je među tim odmetnicima tamo - citira BelTA Lukašenka.

On je naglasio da je ključna procena međunarodne zajednice i ljudi u svetu, a ne Nobelovog komiteta, koji je politizovana struktura.