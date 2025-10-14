Svet

"DONALDE, NE BRINI" Lukašenko ima jasnu poruku za Trampa

Novosti online

14. 10. 2025. u 17:09

BELORUSKI lider Aleksandar Lukašenko savetovao je američkog predsednika Donalda Trampa da se ne brine zbog toga što ove godine neće dobiti Nobelovu nagradu za mir.

Foto: Profimedia/Ilustracija

On je to rekao na sastanku u Minsku o globalnoj međunarodnoj situaciji i razvoju belorusko-američkih odnosa.

- Lično bih mu savetovao da se ne brine previše o tome da neće dobiti Nobelovu nagradu. Verovatno mu ne odgovara da je među tim odmetnicima tamo - citira BelTA Lukašenka.

On je naglasio da je ključna procena međunarodne zajednice i ljudi u svetu, a ne Nobelovog komiteta, koji je politizovana struktura.

