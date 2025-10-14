Svet

PRONAĐENA MRTVA ŽENA BIVŠEG PREDSEDNIČKOG KANDIDATA: Sumnja se na samoubistvo (FOTO/VIDEO)

В.Н.

14. 10. 2025. u 15:37

KERI Elizabet Romni, snaja bivšeg Republikanskog predsedničkog kandidata i senatora iz američke savezne države Jute Mita Romnija, pronađena je mrtva pored garaže u blizini tržnog centra u naselju Valensija u Santa Klariti u američkoj državi Kaliforniji.

ПРОНАЂЕНА МРТВА ЖЕНА БИВШЕГ ПРЕДСЕДНИЧКОГ КАНДИДАТА: Сумња се на самоубиство (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Shutterstock

Njeno telo otkrio je prolaznik nakon čega su na lice mesta pozvani istražitelji za ubistva, saopštila je lokalna policija.

Prema preliminarnoj proceni, 64-godišnja Romni je najverovatnije pala ili skočila s petospratne garaže, prenosi  ABC News.

Obdukcija je obavljena, ali je uzrok smrti za sada označen kao "odložen", dok se čekaju rezultati toksikološke analize, navodi Kancelarija forenzičkog lekara okruga Los Anđeles.

- Još uvek ne znamo da li je reč o samoubistvu ili nesrećnom slučaju. Nema dovoljno informacija u izveštaju obdukcije da bismo mogli sa sigurnošću da se izjasnimo - izjavio je poručnik Danijel Viskara iz šerifove kancelarije okruga Los Anđelesa.

Preminula je bila udata za Džordža Skota Romnija, starijeg brata Mita Romnija.

- Naša porodica skrhana je gubitkom Keri, koja je donosila toplinu i ljubav u naše živote. Molimo za privatnost u ovom teškom trenutku,  naveo je Mit Romni u kratkoj izjavi za medije.

Mit Romni je bio guverner Masačusetsa od 2003. do 2007. godine, a kao republikanski kandidat izgubio je predsedničke izbore 2012. od Demokratskog kandidata Baraka Obame.

U Senat Sjedinjenih Država izabran je 2018. godine, gde je stekao reputaciju otvorenog kritičara predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, za čiji je opoziv glasao u oba procesa impičmenta, a tokom tog procesa 2020. godine, prema navodima Njujork Posta, bio je jedini Republikanac koji je glasao za opoziv Trampa.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 6

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA TRAŽI OPRAVDANJE: Posle šoka i ostavke selektora, „orlovi“ moraju da pobede Andoru!

SRBIJA TRAŽI OPRAVDANjE: Posle šoka i ostavke selektora, „orlovi“ moraju da pobede Andoru!