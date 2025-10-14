PRONAĐENA MRTVA ŽENA BIVŠEG PREDSEDNIČKOG KANDIDATA: Sumnja se na samoubistvo (FOTO/VIDEO)
KERI Elizabet Romni, snaja bivšeg Republikanskog predsedničkog kandidata i senatora iz američke savezne države Jute Mita Romnija, pronađena je mrtva pored garaže u blizini tržnog centra u naselju Valensija u Santa Klariti u američkoj državi Kaliforniji.
Njeno telo otkrio je prolaznik nakon čega su na lice mesta pozvani istražitelji za ubistva, saopštila je lokalna policija.
Prema preliminarnoj proceni, 64-godišnja Romni je najverovatnije pala ili skočila s petospratne garaže, prenosi ABC News.
Obdukcija je obavljena, ali je uzrok smrti za sada označen kao "odložen", dok se čekaju rezultati toksikološke analize, navodi Kancelarija forenzičkog lekara okruga Los Anđeles.
- Još uvek ne znamo da li je reč o samoubistvu ili nesrećnom slučaju. Nema dovoljno informacija u izveštaju obdukcije da bismo mogli sa sigurnošću da se izjasnimo - izjavio je poručnik Danijel Viskara iz šerifove kancelarije okruga Los Anđelesa.
Preminula je bila udata za Džordža Skota Romnija, starijeg brata Mita Romnija.
- Naša porodica skrhana je gubitkom Keri, koja je donosila toplinu i ljubav u naše živote. Molimo za privatnost u ovom teškom trenutku, naveo je Mit Romni u kratkoj izjavi za medije.
Mit Romni je bio guverner Masačusetsa od 2003. do 2007. godine, a kao republikanski kandidat izgubio je predsedničke izbore 2012. od Demokratskog kandidata Baraka Obame.
U Senat Sjedinjenih Država izabran je 2018. godine, gde je stekao reputaciju otvorenog kritičara predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, za čiji je opoziv glasao u oba procesa impičmenta, a tokom tog procesa 2020. godine, prema navodima Njujork Posta, bio je jedini Republikanac koji je glasao za opoziv Trampa.
(Tanjug)
