OSLOBOĐEN SRPSKI DRŽAVLJANIN: Alon Ohel na slobodi, Hamas predao sedam talaca Crvenom krstu

HEBREJSKI mediji izveštavaju da je sedam talaca prebačeno u Crveni krst u Gazi, među njima je i Alon Ohel!

Foto: Privatna arhiva

Saopštenje o tome sa govornika na Trgu talaca izaziva glasno ovacije. Izraelski predsednik Benjamin Netanijahu napisao je ličnu poruku za njih.

U ime celog naroda Izraela - dobrodošao nazad! Čekali smo vas, grlimo vas", navodno piše, javljaju svetski mediji.

Poruka je deo kompleta za prijem koji će taoci dobiti, a koji takođe uključuje odeću i lične stvari, laptop, mobilni telefon i tablet, navodi se u saopštenju kabineta premijera.

Skoro 2.000 palestinskih zatvorenika i pritvorenika u Izraelu takođe će biti oslobođeno kao deo prve ključne faze sporazuma o prekidu vatre postignutog uz posredovanje SAD.

Predsednik SAD Donald Tramp putuje u Izrael, gde se očekuje da će se kasnije danas sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanijahuom i obratiti se parlamentu zemlje. Tramp će se takođe sastati sa nekim porodicama talaca.

Gomile okupljene na Trgu talaca

Sa izlaskom sunca u Tel Avivu, gomile su se već okupile na Trgu talaca, neki su ostali preko noći, u očekivanju oslobađanja 20 živih talaca za nekoliko sati.

Trg je već više od 700 dana centar demonstracija za taoce, a mnogi u gomili su sedeli zajedno pevajući pesme dok su gledali ekran koji će prikazivati povratak talaca.

- Potpuna rehabilitacija neće biti moguća dok se svi taoci ne vrate - živi radi rehabilitacije, a preminuli radi sahrane u Izraelu", navodi se u saopštenju grupe:

- Nakon dve godine provedene u nehumanim uslovima gladovanja, uskraćivanja medicinske nege, izolacije, nasilja i zlostavljanja, sada im je potrebna medicinska nega, strog nadzor i mir - i pre svega, obnavljanje njihovog identiteta kao ljudi, a ne kao "talaca".

Zdravstveni tim je rekao da će se i dalje suočiti sa mnogim rizicima i da zdravlje oslobođenih talaca "mora biti na prvom mestu u svakoj odluci".

Očekuje se da će ukupno 48 talaca biti oslobođeno kao deo sporazuma o prekidu vatre postignutog ove nedelje.

Od onih koji su zarobljeni 7. oktobra 2023. godine, pretpostavlja se da je 20 živo, a za 25 se veruje da je mrtvo, dok je status još dvoje nepoznat.

Postoji još jedan talac čije je telo bilo zarobljeno u Gazi pre napada 7. oktobra. Vojnik IDF-a Hadar Goldin je ubijen 2014. godine i njegovo telo se od tada nalazi u zatočeništvu.

Većina onih koji su još uvek u Gazi su državljani Izraela. Četiri su strani državljani - dvoje su iz Tajlanda, jedan iz Tanzanije i jedan iz Nepala.

Od preostalih stranih državljana, potvrđeno je da su troje preminuli, dok je status četvrtog, nepalskog državljanina Bipina Džošija i dalje nepoznat. Izraelska vlada je izrazila "duboku zabrinutost" za njega.

Svi preostali taoci za koje se veruje da su živi su muškarci. Jedan od preminulih talaca, Inbar Hejman, je žena.

Hamas i druge militantne grupe kidnapovale su 251 osobu iz Izraela tokom terorističkih napada 7. oktobra 2023. godine.

Od početka rata, 148 talaca je vraćeno živo u Izrael - 140 je pušteno, a osam je spasila izraelska vojska. Hamas je takođe vratio nekoliko tela preminulih talaca.

Vojno krilo Hamasa objavilo imena 20 živih talaca za oslobađanje

Vojno krilo Hamasa, Brigade Al-Kasam, objavilo je imena 20 živih talaca koji bi trebalo uskoro da budu oslobođeni.

Lista se poklapa sa izraelskom listom.

(Telegraf)

Uskoro opširnije