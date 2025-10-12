MAKRON OPET UMISLIO DA JE NAPOLEON: Preti Rusiji, uprkos istorijskom iskustvu

AKO Rusija ne bude želela da sedne za sto pregovora, "moraće za to da plati", izjavio je predsednik Francuske Emanuel Makron.

Foto: Goran Čvorović

On je dodao da Francuska kao nikada do sada podržava Ukrajinu i mobiliše se u okviru "koalicije voljnih".

Makron je, nakon razgovora sa Vladimirom Zelenskim, na svom nalogu na platformi Iks napisao da, "kako sporazum postignut u Gazi nudi tračak nade za mir na Bliskom istoku, tako i rat u Ukrajini mora da se završi".

-Ako Rusija nastavi sa svojim tvrdoglavim ratobornim stavom i odbijanjem da sedne za pregovarački sto, moraće da plati cenu, kazao je Makron, prenosi Rojters.

Zelenski je izjavio danas da je francuskog predsednika Emanuela Makrona obavestio "o prioritetnim potrebama Ukrajine u suprotstavljanju ruskim napadima".

-Razgovarao sam danas telefonom sa predsednikom Emanuelom Makronom. Hvala vam na naporima Francuske da zaštiti živote, naveo je on na Telegramu, prenosi Unian.

Zelenski je napomenuo da je sa Makronom razgovarao o isporuci sistema protivvazdušne odbrane i raketa.

-Rusija trenutno koristi trenutak - Bliski istok i unutrašnja pitanja u svakoj zemlji dobijaju maksimalnu pažnju. Ruski udari su postali podliji. Razgovarali smo o tome kako da se tome suprotstavimo. Posebno radimo na proširenju programa PURL, naveo je Zelenski.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta