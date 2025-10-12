KABINET NETANJAHUA: Izraelski zvaničnici neće prisustvovati samitu u Egiptu
IZRAEL neće poslati predstavnika na mirovni samit za Gazu koji organizuju američki predsednik Donald Tramp i predsednik Egipta Abdel Fatah el Sisi u ponedeljak u Šarm el Šeiku, saopšteno je iz kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
-Nijedan izraelski zvaničnik neće prisustvovati, rekla je novinarima Šoš Bedrosijan, portparolka Netanjahua, prenosi Al Džazira.
Bedrosijan je rekla da će Izrael početi da pušta palestinske zatvorenike kada dobije potvrdu da su svi zarobljenici koji se nalaze u Gazi stigli u Izrael.
Lideri više od 20 zemalja, među kojima je i američki predsednik Donald Tramp, prisustvovaće sutra samitu u Egiptu, kako bi razgovarali o predlogu američkog predsednika o okončanju rata Izraela i palestinskog militantnog pokreta Hamasa u Gazi.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
PROCURIO BLEROV PLAN ZA GAZU: Poznato ko će biti u upravi, ali i ko će profitirati
07. 10. 2025. u 18:22
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)