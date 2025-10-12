NAJSTARIJI PREDSEDNIK NA SVETU OSTAJE NA SVOJOJ POZICIJI: Na kraju ovog mandata napuniće 99 godina

KAMERUN je u nedelju glasao na izborima na kojima je najstariji predsednik na svetu produžio svoj mandat za još sedam godina.

AP Photo/Sunday Alamba, File

Predsednik Pol Bija, sada ima 92 godine, a do kraja mandaa imao bi 99 godina.

Prvi put je došao na vlast 1982. godine nakon ostavke prvog predsednika KAmeruna, Ahmadua Ahidža, i od tog dana vlada zemljom.

Bija je proglašen pobednikom 7 puta, a Kamerun je imao samo dva lidera od trenutka kada su stekli nezavisnost 1960. godine.

Redovno se spekuliše o njegovom zdravstvenom stanju jer većinu svog vremena provodi u Evropi, prepuštajući svakodnevno upravljanje ključnim stranačkim zvaničnicima i članovima porodice.

- Suočeni sa sve težim međunarodnim okruženjem, izazovi sa kojima se suočavamo su sve hitniji. U takvoj situaciji, ne mogu da izbegnem svoju misiju - rekao je Bija prilikom svoje najave za kandidaturu.

Bija se trenutno suočava sa devet kandidata opozicije među kojima su i neki bivši saveznici i imenovani kandidati kao što su Belo Buba Maigari, bivši ministar turizma i Isa Čiroma Bakari, sada bivšo ministar za zapošljavanje.

Na predizbornom skupu prošle nedelje, Bija je obećao promene za jedno od najsiromašnijih područja Kameruna. Pretežno muslimanski sever čini 20% birača sa pravom glasa upravo gde Miagari i Bakari imaju jaku podršlu.

Kameron se suočava sa eskalacijom bezbednosne krize usled secesionističkog rata između separatista (koji govore engleski) koji tvrde da su marginalizovani od strane većine (koji govore francuski) i vladinih snaga na zapadu zemlje, i sukoba sa Boko Harama snagama iz Nigerije koji se šire na severu zemlje.

Prema procenama UN-a, najmanje 43% živi u siromaštvu sa osnovnim životnim standardima kao što su prihodi, obrazovanje i zdravstvo.

Iako Kamerun ima populaciju preko 29 miliona ljudi, oko 8 miliona birača, uključujući i preko 34 hiljade građana u inostranstvu, ima pravo glasa na više od 31 000 biračkih mesta.

Konačne rezultate saznaćemo najkasnije 26. oktobra, prenosi Koreja Tajms.

