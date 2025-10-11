RAZJARENI SLON UBIO NARODNOG POSLANIKA: Automobil smrskan do neprepoznatljivosti, ima povređenih

SLON je u Zimbabveu ubio tamošnjeg poslanika, političara i pesnika Dizira Mojoa i povredio još četvoro ljudi.

Jedan parlamentarac iz Zimbabvea poginuo je kada je njegov automobil udario u slona, koji je potom u besu zgnječio vozilo, prenose lokalni mediji.

Tragedija posle sednice parlamenta

Zimbabveanski opozicioni poslanik Dizir Mojo vraćao se iz parlamenta zajedno s kolegama kada se dogodila nesreća. Mojo je poginuo na licu mesta, dok su njegovi saputnici zadobili teške povrede, javila je državna televizija ZBC.

Preostala četiri putnika - Madalaboj Ndebele, senatorka Rita Ndlovu, Setulo Ndebele i Libion Sibanda - prebačeni su u bolnicu u kritičnom stanju.

Poslanik Disent Badžila, iz izborne jedinice Luveve, potvrdio je Mojoovu smrt i dodao da je porodica obaveštena.

Susret koji se završio katastrofom

Policija još nije objavila sve detalje nesreće, ali preliminarna istraga ukazuje na to da se slon iznenada pojavio na putu, ostavljajući vozaču malo vremena da reaguje.

- Razgovarao sam s Ndebeleom, koji je sedeo na mestu suvozača. On se seća da su udarili slona u zadnji deo. Posle udara, slon se okrenuo i počeo da napada vozilo. Verujem da je to izazvalo najveće oštećenje na desnoj strani vozila i dovelo do Mojoovih fatalnih povreda - rekao je Badžila.

Odata počast poginulom poslaniku

Mojo, koji je uskoro trebao da proslavi svoj 46. rođendan, bio je poznat kao "harizmatični lider" i posvećeni borac za pravdu.

- Gradonačelnik i senator Dejvid Koltart, odbornici, gradski službenici i građani izražavaju duboku žalost zbog prerane smrti Dizira "Mojoksida" Mojoa. Mojo je pozitivno uticao na grad kroz svoje različite uloge - kao lider, poslanik iz izborne jedinice Nkulumane i, iznad svega, kao pesnik koji se borio protiv nepravdi i zalagao za razvoj grada i zemlje - stoji u saopštenju grada Bulavajo.

Ovo je bio Mojoov prvi mandat u parlamentu. Bio je prosvetni radnik i pesnik poznat po društveno angažovanoj poeziji.

Još jedan napad slona - turisti u panici

U međuvremenu, zastrašujući snimak iz Bocvaneprikazuje razjarenog slona koji je prevrnuo kanu s turistima i pokušao da zgazi ženu. Incident se dogodio u delti Okavango, gde je grupa turista bila na vožnji čamcem.

Video, koji je snimio Leri Anrein, prikazuje ogromnog afričkog slona kako juri kroz vodu raširenih ušiju, udarajući surlom o površinu i trubeći glasno. Slon se ubrzo približio kanuima i prevrnuo ih silovitim udarcem, bacivši ljude u vodu.

Najmanje dve osobe su završile u vodi pravo ispred razjarenog slona koji je glavom potopio jednu ženu dok su ostali vrištali.

