DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENJE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć

10. 10. 2025. u 22:03

RUKOVODSTVO Venecuele ima razloga da veruje da su Sjedinjene Države spremne da „pređu sa pretnji na akciju“ i rasporede svoje pomorske snage.

To je izjavio stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

Diplomata je napomenuo da su od kraja leta SAD počele da koncentrišu velike vojne snage na jugu Kariba. Štaviše, pokušaj invazije na Venecuelu je sasvim moguć, jer je Vašington više puta izrazio želju da promeni režim tamo.

- Stoga, Venecuela ima sve razloge da veruje da je njen severni sused spreman da pređe sa pretnji na akciju, koristeći svoju mornaricu - rekao je Nebenzja tokom sednice Saveta bezbednosti UN.

