ČEŠKA VOJSKA NA NOGAMA: Primećeni strani dronovi koji su leteli iznad ključne infrastrukture
Češka vojska je otkrila strane dronove koji su leteli iznad ključne infrastrukture, posebno vojnih lokacija, izjavila je danas portparolka vojske Zdenjka Sobarnja Košvancova.
Ona je rekla za češku novinsku agenciju da je vojska spremna da otkrije, identifikuje i neutrališe sve neovlašćene dronove.
U poslednjih nekoliko sedmica, više evropskih zemalja, uključujući Nemačku, Dansku, Norvešku i Belgiju, prijavilo je slične incidente iznad kritične infrastrukture.
(Tanjug)
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)