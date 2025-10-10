Svet

ČEŠKA VOJSKA NA NOGAMA: Primećeni strani dronovi koji su leteli iznad ključne infrastrukture

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

10. 10. 2025. u 21:45

Češka vojska je otkrila strane dronove koji su leteli iznad ključne infrastrukture, posebno vojnih lokacija, izjavila je danas portparolka vojske Zdenjka Sobarnja Košvancova.

ЧЕШКА ВОЈСКА НА НОГАМА: Примећени страни дронови који су летели изнад кључне инфраструктуре

Foto: Profimedia

Ona je rekla za češku novinsku agenciju da je vojska spremna da otkrije, identifikuje i neutrališe sve neovlašćene dronove.

U poslednjih nekoliko sedmica, više evropskih zemalja, uključujući Nemačku, Dansku, Norvešku i Belgiju, prijavilo je slične incidente iznad kritične infrastrukture. 

Poreklo dronova ostaje nejasno, iako su pojedine zemlje izrazile zabrinutost da bi Rusija mogla da bude umešana.
 

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENJE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć

DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENjE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć