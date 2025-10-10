DVA RAZORNA ZEMLJOTRESA NA FILIPINIMA, IMA MRTVIH: Hitno izdato upozorenje na cunami (VIDEO)

DVA snažna zemljotresa pogodila su danas južne delove Filipina u razmaku od nekoliko sati, pri čemu je u prvom potresu jačine 7,4 stepena poginulo najmanje pet osoba.

Foto: Ilustracija/Unsplash

Taj zemljotres izazvao je niz klizišta, štetu na infrastrukturnim objektima i privremenu evakuaciju stanovništva, preneo je AP.

Drugi zemljotres, jačine 6,9 stepeni Rihterove skale, pogodio je grad Manaj u provinciji Davao Orijental u večernjim satima, a prema rečima šefa filipinskog seizmološkog instituta, Teresita Bakolkola, oba potresa povezana su sa pomeranjima duž Filipinskog rova.

U prvom zemljotresu poginulo je najmanje pet osoba, uključujući dva pacijenta koja su preminula od srčanog udara tokom evakuacije bolnice i jednog muškarca na kojeg su pale ruševine u gradu Mati.

Dvoje meštana stradalo je u klizištu u rudarskom selu Pantukan, dok su vojni i civilni timovi spasavali više povređenih.

Oko 50 učenika povređeno je u jednoj srednjoj školi nakon što su tokom podrhtavanja tla zadobili modrice, izgubili svest ili bili u stanju šoka.

U više gradova zabeležene su pukotine na zgradama, uključujući i međunarodni aerodrom u Davaou koji je ostao operativan.

"Imali smo zemljotrese ranije, ali ovaj je bio najjači", rekao je zvaničnik za vanredne situacije Jun Savedra.

Nakon prvog zemljotresa, izdato je upozorenje na cunami koje je dovelo do evakuacije stanovništva u šest priobalnih provincija, ali je upozorenje kasnije ukinuto, jer veći talasi nisu zabeleženi.

Manji talasi visine do 17 centimetara primećeni su u obližnjim oblastima u Indoneziji, saopštila je meteorološka agencija u toj zemlji.

Filipinski predsednik Ferdinand Markos Mlađi saopštio je da su u toku procene štete, a spasilačke i humanitarne ekipe su u pripravnosti.

"Ova prirodna katastrofa dolazi neposredno nakon razornog zemljotresa krajem septembra i dvostrukih tajfuna koji su pogodili zemlju", naveo je predsednik.

Filipini se nalaze u Pacifičkom vatrenom prstenu, području sa čestim seizmičkim aktivnostima, i godišnje ih pogodi oko 20 tajfuna.

U odvojenom događaju, istog dana, zemljotres jačine šest stepeni pogodio je obalu Papue Nove Gvineje, ali prema prvim informacijama, nije pričinjena materijalna šteta.

(Sputnjik)