SVE OČI UPRTE U KAIRO: Hamas spreman na povlačenje, evo šta do sada znamo

PRESTONICA Egipta uskoro postaje domaćin sveobuhvatnog palestinskog nacionalnog dijaloga gde će se raspravljati o ključnim pitanjima u vezi s planom američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje raza u Gazi.

Tanjug

Do događaja dolazi nakon što je Hamas navodno izrazio spremnost da se odrekne svoje vlasti u Gazi, te se veruje da će ovaj dijalog odretiti budućnost enklave.

Prema navodima lista Asharq Al Awsat, iz Egipat je uputio pozivnice većini palestinskih frakcija da učestvuju na konferenciji koja bi trebalo da bude održana naredne nedelje u Kairu, što su potvrdili njihovi palestinski izvori iz više frakcija uključujući i Hamas.

Tačan datum još uvek nije utvrđen, ali s obzirom na pripreme za sprovođenje prve faze plana prekida vatre.

Sastanak je organizovan na zahtev pregovaračke delegacije Hamasa koja je pozvala Kairo da okupi sve frakcije zajedno sa Fatah i one pod okriljem Palestinske oslobodilačke organizacije PLO, kako bi razgovarali o sudbonosnim pitanjima koje se tiču Palestine.

Kako ističu izvori za Asharq Al Awsat, odgovor Hamasa na Trampov pplan naglasio je potrebu da se pitanja razmotre u okviru nacionalnog palestinskog jedinstva i pod arapskim i islamskim pokroviteljstvom.

Očekuje se da će razgovori obuhvatiti pitanja sastava, uloge i članstvo komiteta koji će biti formiran za upravljanje Gazom i pitanje oružanog krila Hamasa i širu palestinsku situaciju nakon rata - dve tačke za koje se veruje da su najspornije u Trampovom predlogu za prekid vatre.

Hamas je 30. septembra saopštio da traži "konsenzus među palestinskim frakcijama" pre nego što se izjasni o "problematičnim klauzulama" Trampovog plana, naročito onima koje se tiču "razoružanja".

Izvori bliski grupi Hamas izjavili su da se vode razgovore sa posrednicima o "jasnim uslovima“ u vezi sa oružjem i sudbinom preostalih lidera u Gazi.

- Postoji otvorenost od strane posrednika, pa čak i od SAD, oko formulacije ovih odredbi - naveo je jedan izvor.

Foto: Tanjug

Husam Badran, šef Hamasove Kancelarije za nacionalne odnose, izjavio je da je pokret od objave Trampovog plana u kontaktu sa različitim frakcijama i nacionalnim ličnostima.

Održani su sastanci, razmenjene poruke i koordinisani stavovi sa liderima frakcija i nezavisnim akterima kako bi se osigurao jedinstven nastup.

Badran je naglasio da je Hamas zainteresovan za sveobuhvatni nacionalni dijalog u Kairu kako bi se preispitali svi aspekti sporazuma i osmislila zajednička mapa puta za naredne faze.

- Svaka palestinska odluka mora odražavati nacionalno jedinstvo i uključiti sve frakcije, elite i palestinski narod - izjavio je on.

Izvršni komitet PLO-a pozdravio je poziv Egipta za sveobuhvatni nacionalni dijalog među svim palestinskim frakcijama, opisujući ga kao važan korak koji treba hitno sprovesti kako bi se "učvrstilo jedinstvo palestinskog naroda i teritorije u okviru okupirane države Palestine – Zapadne obale, uključujući Istočni Jerusalim, i pojasa Gaze".

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć