OTKRIVENO KADA TAČNO STUPA NA SNAGU PRIMIRJE U GAZI: Neće biti ceremonije predaje talaca

PORTPAROL izraelske vlade Šoš Badrosijan saopštio je da će primirje u Pojasu Gaze stupiti na snagu "u roku od 24 sata" nakon sastanka kabineta, koji će se održati u 17.00 časova po lokalnom vremenu.

Ranije danas je kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštila da će primirje stupiti na snagu večeras, nakon što se sporazum ratifikuje na sastanku kabineta, prenosi Skaj Njuz.

Na osnovu sporazuma izraelska vojska će se ponovo rasporediti iza dogovorene linije povlačenja.

Nakon završetka tog perioda od 24 sata, počeće period od 72 sata u okviru kojeg Hamas mora da vrati preostale taoce Izraelskim odbrambenim snagama, "s poštovanjem" i bez "paradiranja".

Sporazum o primirju između Izraela i palestinskog militantnog pokreta Hamas postignut je jutros u Egiptu.

Hamas je tokom razgovora u Egiptu pristao da ne održava ceremonije tokom predaje talaca Izraelu pozivajući se na jednog arapskog diplomatu i drugi izvor upoznat sa mirovnim pregovorima.

Ceremonije tokom prethodnog sporazuma o taocima početkom godine, na kojima su mršavi taoci paradirali pred gomilom uz antiizraelske slogane, razbesnele i Izrael i SAD.

