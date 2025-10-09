Svet

EKSPLOZIJA U SEDIŠTU VELIKE TELEKOMUNIKACIONE KOMPANIJE: Troje povređenih, desetine hiljada korisnika bez signala (FOTO)

В. Н.

09. 10. 2025. u 16:24

TRI osobe su povređene, od kojih dve teško, u eksploziji u jednom od tehničkih objekata telekomunikacione kompanije Oranž u Parizu, što je izazvalo prekid u uslugama za 80.000 korisnika, saopštila je danas predstavnica 7. pariskog arondismana Rašida Dati.

ЕКСПЛОЗИЈА У СЕДИШТУ ВЕЛИКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ КОМПАНИЈЕ: Троје повређених, десетине хиљада корисника без сигнала (ФОТО)

Foto Shutterstock

Incident se dogodio u podrumu u zgradi kompanije u francuskoj prestonici, a nakon eksplozije izbio je požar i tom prilikom povređeno je troje zaposlenih, dodala je Dati, preneo je Rojters. Kako je navela, dvoje povređenih nalaze se u kritičnom stanju, dok je treći zadobio manje ozbiljne povrede.

Vatrogasne ekipe uspele su da lokalizuju požar, a timovi kompanije Oranž rade na ponovnom uspostavljanju telefonskog saobraćaja i internet usluga za oko 80.000 korisnika, navela je Dati.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVEĆA LEPINA LJUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin

NAJVEĆA LEPINA LjUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - "Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin"