EKSPLOZIJA U SEDIŠTU VELIKE TELEKOMUNIKACIONE KOMPANIJE: Troje povređenih, desetine hiljada korisnika bez signala (FOTO)

TRI osobe su povređene, od kojih dve teško, u eksploziji u jednom od tehničkih objekata telekomunikacione kompanije Oranž u Parizu, što je izazvalo prekid u uslugama za 80.000 korisnika, saopštila je danas predstavnica 7. pariskog arondismana Rašida Dati.

Foto Shutterstock

Incident se dogodio u podrumu u zgradi kompanije u francuskoj prestonici, a nakon eksplozije izbio je požar i tom prilikom povređeno je troje zaposlenih, dodala je Dati, preneo je Rojters. Kako je navela, dvoje povređenih nalaze se u kritičnom stanju, dok je treći zadobio manje ozbiljne povrede.

Paris : grosse déflagration dans un local technique d’Orange, trois blessés dont deux gravement

➡️ https://t.co/O4Ce1HY3Xw pic.twitter.com/D4pNg4QBRJ — Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) October 9, 2025

Vatrogasne ekipe uspele su da lokalizuju požar, a timovi kompanije Oranž rade na ponovnom uspostavljanju telefonskog saobraćaja i internet usluga za oko 80.000 korisnika, navela je Dati.

(Tanjug)