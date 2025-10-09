EKSPLOZIJA U SEDIŠTU VELIKE TELEKOMUNIKACIONE KOMPANIJE: Troje povređenih, desetine hiljada korisnika bez signala (FOTO)
TRI osobe su povređene, od kojih dve teško, u eksploziji u jednom od tehničkih objekata telekomunikacione kompanije Oranž u Parizu, što je izazvalo prekid u uslugama za 80.000 korisnika, saopštila je danas predstavnica 7. pariskog arondismana Rašida Dati.
Incident se dogodio u podrumu u zgradi kompanije u francuskoj prestonici, a nakon eksplozije izbio je požar i tom prilikom povređeno je troje zaposlenih, dodala je Dati, preneo je Rojters. Kako je navela, dvoje povređenih nalaze se u kritičnom stanju, dok je treći zadobio manje ozbiljne povrede.
Vatrogasne ekipe uspele su da lokalizuju požar, a timovi kompanije Oranž rade na ponovnom uspostavljanju telefonskog saobraćaja i internet usluga za oko 80.000 korisnika, navela je Dati.
(Tanjug)
