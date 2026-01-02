POZNATA PRVA ŽRTVA STRAVIČNOG POŽARA: Tinejdžer (17) stradao u Švajcarskoj (FOTO)
PRVA žrtva stravičnog požara u Kran-Montani u Švajcarskoj identifikovana je kao 17-godišnji italijanski golfer Emanuel Galepini.
Njegovo ime objavio je Italijanski golf savez, koji je saopštio da žali zbog smrti "mladog sportiste koji je utelovljivao strast i istinske vrednosti".
- U ovom vremenu velike tuge, naše su misli s njegovom porodicom i svima koji su ga voleli - poručili su iz saveza.
Da podsetimo, najmanje 47 ljudi je poginulo, a 115 povređeno kada je oko 1.30 sati izbio požar u baru u luksuznom švajcarskom skijalištu.
Sumnja se da su požar izazvale prskalice na flašama, ali istraga će otkriti zvaničan uzrok.
