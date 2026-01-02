Svet

POZNATA PRVA ŽRTVA STRAVIČNOG POŽARA: Tinejdžer (17) stradao u Švajcarskoj (FOTO)

Ana Đokić

02. 01. 2026. u 09:25

PRVA žrtva stravičnog požara u Kran-Montani u Švajcarskoj identifikovana je kao 17-godišnji italijanski golfer Emanuel Galepini.

ПОЗНАТА ПРВА ЖРТВА СТРАВИЧНОГ ПОЖАРА: Тинејџер (17) страдао у Швајцарској (ФОТО)

FOTO: Tanjug/AP

Njegovo ime objavio je Italijanski golf savez, koji je saopštio da žali zbog smrti "mladog sportiste koji je utelovljivao strast i istinske vrednosti".

- U ovom vremenu velike tuge, naše su misli s njegovom porodicom i svima koji su ga voleli - poručili su iz saveza.

Da podsetimo, najmanje 47 ljudi je poginulo, a 115 povređeno kada je oko 1.30 sati izbio požar u baru u luksuznom švajcarskom skijalištu.

Sumnja se da su požar izazvale prskalice na flašama, ali istraga će otkriti zvaničan uzrok.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
2025. NEĆU PAMTITI PO DOBROM: Aco Pejović progovorio o velikim gubicima - Ne mogu zaboraviti takve stvari

2025. NEĆU PAMTITI PO DOBROM: Aco Pejović progovorio o velikim gubicima - "Ne mogu zaboraviti takve stvari"