POZNATA PRVA ŽRTVA STRAVIČNOG POŽARA: Tinejdžer (17) stradao u Švajcarskoj (FOTO)

PRVA žrtva stravičnog požara u Kran-Montani u Švajcarskoj identifikovana je kao 17-godišnji italijanski golfer Emanuel Galepini.

FOTO: Tanjug/AP

Njegovo ime objavio je Italijanski golf savez, koji je saopštio da žali zbog smrti "mladog sportiste koji je utelovljivao strast i istinske vrednosti".

- U ovom vremenu velike tuge, naše su misli s njegovom porodicom i svima koji su ga voleli - poručili su iz saveza.

La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.



Emanuele, rimarrai per… pic.twitter.com/zFPW2Amcoi — Fed.Italiana Golf (@FederGolf) January 1, 2026

Da podsetimo, najmanje 47 ljudi je poginulo, a 115 povređeno kada je oko 1.30 sati izbio požar u baru u luksuznom švajcarskom skijalištu.

Sumnja se da su požar izazvale prskalice na flašama, ali istraga će otkriti zvaničan uzrok.