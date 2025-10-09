BRITANSKI TELEGRAF TVRDI: EK usvojila novu strategiju - deca u školama mogu da biraju pol

PREMA novoj strategiji EU koju je usvojila Evropska komisija, deca bi u školama mogla sama da biraju svoj pol, a države članice Unije bi mogle da budu kažnjene zbog osporavanja rodne ideologije, objavio je danas britanski Telegraf.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Vadim Ghirda

Evropska komisija je usvojila Strategiju za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba 2026-2030 sa ciljem da se izgradi Unija u kojoj se, kako se navodi, raznolikost slavi kao deo kolektivnog bogatstva, gde svi ljudi mogu da budu "svoji" bez rizika od diskriminacije, isključenosti ili nasilja.

Strategija, objavljeno je na sajtu EU, označava novu fazu u naporima da se promoviše jednakost za LGBTIQ+ osobe, da se LGBTIQ+ osobe zaštite od štetnih praksi i krivičnih dela motivisanih mržnjom, kao i osnaživanje LGBTIQ+ zajednica i tela koja promovišu jednakost. Kako navodi Telegraf, Strategijom se predviđa blokiranje sredstava za diskriminatorne regione i podržava se jačanje tela za ravnopravnost.

Što se tiče samoidentifikacije, kritikuju se zemlje poput Velike Britanije koje zahtevaju odobrenje lekara opšte prakse pre nego što se osobi dozvoli da se legalno identifikuje kao suprotni pol.

Telegraf piše da se zahtevi za zakonsko priznavanje pola značajno razlikuju među državama članicama. Kako se navodi, "Komisija će olakšati razmenu najboljih praksi među državama članicama kako bi podržala razvoj procedura zakonskog priznavanja pola zasnovanih na samoopredeljenju koje su slobodne od starosnih ograničenja.

Dokument takođe predlaže zabranu terapije razgovorom za decu koja pate od problema sa polom, prenosi Telegraf i dodaje da bi to značilo da roditelji ili stručnjaci ne bi imali načina da provere da li dete zaista želi da započne nepovratne procedure promene pola.

Izvršna direktorka dobrotvorne organizacije za prava zasnovana na polu "Sex Matters" Maja Forstater nazvala je Bregzit "milosrđem", jer, kako kaže, Britanija ne bi morala da sledi ove "zlokobne" planove.

- Ova jeziva strategija širom EU promoviše legalnu rodnu samoidentifikaciju za decu bilo kog uzrasta i zabranu terapije razgovorom za ranjivu decu. Milost je što britanski aktivisti za prava zasnovana na polu ne moraju da se nose sa ovom zlokobnom strategijom i pogubnim osvajanjem institucija EU, pored naših sopstvenih izazova u Velikoj Britaniji - rekla je Forstater.

Telegraf podseća da dokument Komisije još nije konačan i treba da ga ratifikuju nacionalne vlade.