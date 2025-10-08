"MOŽDA POSETIM BLISKI ISTOK" Tramp najavio važnu vest, pa otkrio i tačan datum dolaska

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da postoji mogućnost da tokom predstojećeg vikenda poseti Bliski istok i da je dogovor o prekidu vatre u Pojasu Gaze veoma blizu.

Foto: EPA/CHRIS KLEPONIS/Shutterstock/Novosti ilustracija

On je novinarima u Beloj kući rekao da pregovori dobro napreduju i da postoji „velika šansa“ za postizanje dogovora o okončanju rata u Pojasu Gaze na osnovu njegovog plana.



''Imamo sjajan pregovarački tim tamo, ali, nažalost i durga strana ima sjajne pregovarače. Ali mislim da je to (prekid vatre) nešto do čega će doći, postoji dobra šansa da se desi'', rekao je Tramp, javlja Sakj njuz.

Ponovio je da arapski i muslimanski svet podržavaju njegov plan.

„Naši konačni pregovori su sa Hamasom. I čini se da dobro idu. Ako je to slučaj, odlazim verovatno u nedelju, možda u subotu“, rekao je Tramp.



(Tanjug)