Ministar Mali jasan: Građani će ubrzo na izborima moći da biraju između politike rasta i rušenja
PRVI potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je sinoć da je politika aktuelnog rukovodstva Srbije usmerena na rast, razvoj, povećanje plata, penzija, mir i stabilnost, za razliku od njihovih političkih oponenata koji nemaju plan i program, i istakao da će građani ubrzo, na izborima, moći da odluče kome će dati podršku.
- Razlika između naše politike usmerene ka miru, stabilnosti, napretku, nezavisnosti i njihove da spale, unište, zaustave rast je pred građanima, pa neka sami odluče na izborima koji će brzo biti - rekao je mali gostujući na TV Pink.
Komentarišući događaje u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", Mali je ocenio kao žalosno sve što se dogodilo 2023. godine i dodao da nije pristalica teorija zavere, ali da mora da prizna da je nakon te tragedije sve što se događalo u Srbiji - protesti, blokade, uticalo na ekonomiju i obrazovni sistem, i uništilo generacije studenata i srednjoškolaca.
- Usporilo nam je privredni rast, planriali smo prošle godine da budemo najbrže rastuća ekonomija u Evropi sa 4,2 odsto, a na kraju smo završili sa dva odsto - rekao je Mali.
Ministar Mali je naglasio da je njihova politika bila da Srbija bude na kolenima.
- Njihova politika je bila i da se prizna Kosovo, da se Srbija poptuno odvoji od Republike Srpske, da ukinemo našu slobodu, nezavisnost i samostalno odlučivanje - kazao je Mali.
Predsednik Vučić govori, podsetio je Mali, da želimo dobre odnose i sa Istokom i sa Zapadom, da sedimo na stolici koja se zove Srbija i odgovaramo samo našim građanima.
- Kada vidite blokadere koje samo idu u Brisel, Nemačku, gde se žale, klanjaju, tapšu Piculi, pa neka odluče građani da je li je politika naklonosti stranim silama ono sto žele, ili nezavisna politika, politika slobode - kazao je Mali i dodao da je ta odluka po njemu prosta, ali da je na građanima da odluče.
Dodao je da protesti jenjavaju i da nema više masovnosti, jer su ljudi shvatili da ne žele rušilačke aktivnosti i mržnju.
- Ljudi žele napredak, rast, razvoj, obrazovanje, više poslova, plate i penzije a to je upravo politika koju mi sprovodimo - kazao je Mali.
On je za TV Pink, komentarišući kredibilitet opozicionih medija i njihovo izveštavanje, zapitao da li je bilo ko govorio o tome na koji će način da izgrade više kilometara autoputeva, da povećaju plate, penzije, minimalnu zaradu, otvore neka nova radna mesta.
- Pri čemu su, da vas podsetim, svi ti koji su sada u opoziciji i blokaderi već bili na vlasti do 2012. godine, pa su ostavili zemlju pred bankrotom sa 25,9 odsto nezaposlenosti, a 500.000 ljudi bez posla - naveo je Mali.
Ministar je istakao da opozicija u Srbiji ne radi ništa korisno za građane već putem određenih medija plasira neistine. Mali je ocenio da su "sve laži blokaderskih medija" imale samo jedan cilj - rušenje Srbije.
- To je ozbiljna politika destrukcije Srbije. Ti blokaderski mediji usmereni su na to da što je lošije u državi to je bolje za njih, njima je jedini cilj da se sruši Srbija, ne režim Aleksandra Vučića - rekao je Mali i dodao da građani treba da se sete šta su govorili kada je bila korona, o nestašicama goriva, zvučnom topu i smrti dečaka iz Valjeva. Sve te laži su, kako kaže, plasirali kako bi se stvorila panika u narodu.
- To dete iz Valjeva bilo je razlog za još veće napade na prostorije SNS-a. Sve u službi rušenja politike države Srbije - rekao je Mali.
BONUS VIDEO: Lompar ponovio: Đokić i njegova lista su kandidati zapadnih ambasada i nevladinih organizacija!
Preporučujemo
Siniša Mali u emisiji Hit Tvit: Njihov cilj nije da se sruši Aleksandar Vučić već da se sruši Srbija
03. 05. 2026. u 21:03 >> 22:48
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Šta se to desilo na granici Ukrajine i Belorusije? Zelenski besan, preti komšijama: "Spremni smo!"
PREDSEDNIK je takođe najavio da Ukrajina priprema nekoliko novih paketa sankcija koji će biti uvedeni odmah i u bliskoj budućnosti.
03. 05. 2026. u 09:37
Komentari (0)