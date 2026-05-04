ANS: N1 i Tatalović svesno obmanuli javnost, uvodimo odeljak "Zid srama"

ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje kontinuirano plasiranje neistinitih informacija i svesno obmanjivanje javnosti od strane televizije N1, a povodom slučaja novinarke Žakline Tatalović.

ANS skreće pažnju javnosti na flagrantno kršenje Kodeksa novinara Srbije, pošto je novinarka Žaklina Tatalović u više navrata, uključujući i nastupe u programu uživo na televiziji N1, iznosila neistinitu tvrdnju da je unuka pokojnog profesora Nikole Hajdina, jednog od najistaknutijih srpskih stručnjaka i bivšeg predsednika SANU.

To je zvanično javno demantovao sin pokojnog profesora Hajdina, istakavši da Žaklina Tatalović nije unuka Nikole Hajdina, niti je sa njim u bilo kakvom srodstvu.

Iako je istina javno dokumentovana i dostupna, televizija N1 i njen portal odbili su da objave demanti ili ispravku netačne informacije. Ovakvo postupanje predstavlja direktnu manipulaciju i pokušaj građenja lažnog autoriteta i kredibiliteta pojedinca putem zloupotrebe imena istorijski značajnih ličnosti.

"Ćutanja je dosta. Medijska scena Srbije ne sme postati poligon za lične obmane i fabrikovanje porodičnih istorija u svrhu političkog ili profesionalnog marketinga”, navodi se u saopštenju ANS-a.

Asocijacija novinara Srbije poziva Regulatorno telo za elektronske medije (REM) i Savet za štampu da reaguju u skladu sa svojim nadležnostima, a kolege sa televizije N1 da se vrate osnovnim postulatima novinarske profesije: proveri činjenica i objektivnom informisanju javnosti.

ANS će na svom internetu sajtu www.ans.rs uvesti odeljak “Zid srama” na kome će objavljivati medijsku laž nedelje da bi građani Srbije bili upoznati sa direktnim izmišljotinama i manipulacijama čiji smo svedoci već punih 18 meseci.

