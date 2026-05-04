Hitno evakuisano više od 300 porodica! Gusti pepeo prekrio nebo, ljudi u panici (Foto/Video)

VIŠE od 300 porodica je evakuisano na Filipinima nakon što su ogromne količine pepela izbile iz vulkana Majon usled urušavanja naslaga lave sa njegovih padina, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

- Nije bilo eksplozivne erupcije iz Majona, koji je povremeno blago eruptirao od januara, ali su se ogromne naslage lave na njegovoj jugozapadnoj padini iznenada sručile u lavini vrućeg kamenja, pepela i gasa pre sumraka u subotu - rekao je direktor Filipinskog instituta za vulkanologiju i seizmologiju Teresito Bakolkol, prenosi danas Asošiejted pres.

Prema navodima zvaničnika, nije bilo smrtnih slučajeva niti povreda, ali su se masivni oblaci pepela rasuli po 87 sela u tri grada, iznenadivši mnoge i usporivši vozače zbog loše vidljivosti.

- Odron pepela je bio toliko gust da nije bilo vidljivosti čak ni na našem nacionalnom putu. Neki seljani su se uspaničili, ali smo im savetovali da se smire - rekao je Kaloj Baldo, gradonačelnik grada Kamalig, koji se nalazi blizu podnožja vulkana.

Kako je naveo, zbog pepela su oštećene farme povrća, a stradalo je i pet grla stoke - četiri vodena bivola i jedna krava.

- Sada je ponovo mirno, ali opasnost je uvek tu - rekao je Bakolkol o trenutnom stanju Majona. Vlasti na Filipinima su podigle nivo upozorenja u vezi sa vulkanom Majon na nivo 3 od mogućih pet u januaru nakon niza erupcija koje su izazvale povremene odrone kamenja sa njegovog kratera, zajedno sa piroklastičnim tokovima, to jest, lavinama vrućeg kamenja, pepela i gasa.

Upozorenje petog nivoa znači da je u toku eksplozivna i po život opasna erupcija sa smrtonosnom vulkanskom lavom, piroklastičnim tokovima i obilnim otpadom pepela, podseća AP.

