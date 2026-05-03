Opšta tuča među blokaderima: Dragan Đilas pošizeo i krenuo u napad na tabloid "Danas" i Srđana Milivojevića
OPŠTA tuča oko toga da li Brisel podržava blokadere iz bivše vlasti ili blokadere sa fakulteta! Da se ovoliko trude da ih oodržava narod u Srbiji, gde bi im kraj bio.
DRAGAN ĐILAS POŠIZEO I KRENUO U NAPAD NA TABLOID "DANAS" I SRĐANA MILIVOJEVIĆA: "ONI LAŽU!"
- Važno je da pričamo istinu. Znate, nije dobro kad sa naše strane postoje ljudi koji ne govore istinu. Nije dobro kada Andreas Šider kaže „Većina u Evropi je za evropski pokret i demokratsku opoziciju“, a u naslovu jednog profesionalnog medija piše samo „Studentski pokret“. Nije dobro kad neki ljudi koji su isto u opoziciji odu na isti skup u Barselonu, gde sam bio i ja i Marinika i Borko, i kažu 40 delegacija je dalo podršku „Studentskoj listi“. Tamo niko nije pričao o Srbiji, ja da vam kažem. Jedino gde se pričalo je bio panel o Zapadnom Balkanu, gde sam govorio ja, kolega socijaldemokrata iz Makedonije i iz Albanije, i ova Ketlin Van Brempt koja će doći u Beograd, koja je evropski parlamentarac i potpredsednica ove grupe. Znači, moramo da znamo gde smo realno.-
