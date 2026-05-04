Tajni plan Novaka Đokovića! Dok Janik Siner slavi, Srbin sprema nešto što će uzdrmati teniski svet

Novak Đoković se vraća! Organizatori turnira u Rimu potvrdili su da će najbolji teniser svih vremena učestvovati na poslednjem mastersu na šljaci.

Srbin je poslednji meč odigrao na Indijan Velsu, kada je izgubio u osmini finala od Džeka Drejpera. Nakon toga je odustao od turnira u Majamiju zbog povrede ramena, da bi potom otkazao i Monte Karlo i Madrid. I sada je odlučio da se vrati na teren u domovini momka koji sada surovo vlada "belim sportom" reč je o Janiku Sineru.

Italijan je osvojio masters turnir u Madridu, trofej i 1.000 poena, pa sada na prvoj poziciji ATP liste ima 14,350, dok je iza sebe ostavio povređenog Karlosa Alkaraza sa 12,960. Španca nećemo videti na terenu verovatno do Vimbldona, pa Italijan ima sjajnu šansu da nastavi dominaciju, jer nam konkurenciju, pokazao je to protiv trećeg tenisera sveta. Pomeo je Aleksandra Zvereva sa 6:1, 6:2 posle samo 58 minuta igre.

Janik Siner je postao prvi teniser u istoriji koji je osvojio pet uzastpopnih masters turnira. Nezaustavljiv je Italijan minulih meseci. Pre Madrida Italijan se vratio na tron posle osvajanja mastersa u Monte Karlu, preuzeo opet prvo mesto na ATP listi, koje je izgubio u avgustu prošle godine nakon Ju-Es opena. Pre Monte Karla trijumfovao je na Indijan Velsu i Majamiju, a zatim sad i u Madridu. Janik je upisao 27. pobedu u nizu na mastersima, pa se približio rekordu Novaka Đokovića od 31.

I baš će Srbin pokušati da zaustavi surovu vladavinu Italijana na njegovom terenu i čini se da to može jedini bez obzira što dugo nije igrao, ali zadržao je četvrto mesto na ATP listi. Kakva bi to bila senzacija da ga Nole zaustavi u Rimu.

Što se tiče ostalih tenisera, treći je nesrećni Aleksandar Zverev sa 5,805 bodova. Feliks Ože Alijasim je i ove nedelje peti na svetu sa 4,050 poena, iza njega je Ben Šelton koji ima 4,030. Tejlor Fric je sedmi sa 3,770 bodova, Aleks de Minor je osmi sa 3,755. Danil Medvedev je ove nedelje jedno mesto bolje plasiran, deveti je teniser sveta sa 3,460 bodova, dok je na desetoj poziciji Lorenci Muzeti, ima 3,415 poena.

Od srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je 67. na ATP listi sa 804 boda, dok je Hamad Međedović i dalje na 70. poziciji sa 795 boda. Dušan Lajović zauzima 147. mesto sa 421 bodom, Laslo Đere je 275, ima samo 187 poena.