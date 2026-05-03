Svet gleda u neverici! Evo šta Siner zaista misli o Novaku Đokoviću
Janik Siner izborio je plasman u finale masters turnira u Madridu, tu će ga čekati Aleksandar Zverev. On je pred meč govorio o Novaku Đokoviću.
Italijanski teniser je u polufinalu Mastersa u Madridu savladao Artura Fisa (6:2, 6:4), a publika bila na strani Francuza, što je smetalo Sineru.
Istakao je prvi reket sveta da se u takvim situacijama najbolje snalazi Novak Đoković.
- Mislim da svako u takvim prilikama ima svoj pristup. Novak Đoković to radi veoma mudro, on je u tome najbolji - rekao je Siner.
Italijan još uvek nije naučio da se nosi sa pritiskom publike.
- Ja nemam specijalno rešenje. Ja sam samo srećan što sam uopšte u situaciji da igram. Iako su ljudi ponekad protiv vas, oni su došli da gledaju više tenisa i žele duži meč. Razumem ih i samo pokušavam da ostanem smiren u veoma teškim situacijama. Publika vam može dati i mnogo toga pozitivnog. Za mene je igranje u Italiji specijalan osećaj. Protiv Hodara je atmosfera bila odlična, Madriđani su bili korektni prema meni - dodao je Siner.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
