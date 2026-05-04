Crnogorski jarboli bez trobojke: Za znamenje srpskog naroda u Crnoj Gori neće biti mesta u državnim institucijama

TROBOJCI, simbolu srpskog naroda u Crnoj Gori, nema mesta u državnim institucijama. Ona po svoj prilici neće biti narodna zastava ni posle šest godina od "oslobođenja" i pada režima Mila Đukanovića, u čije vreme je i proterana.

V.K.

Sredinom prošlog meseca u državnom parlamentu u Podgorici "pala" je inicijativa Demokratske narodne partije lidera Milana Kneževića da se na dnevni red sednice uvrsti predlog o uvođenju trobojke kao narodne i državne zastave kojom se dičila Kraljevina Crna Gora i dinastija Petrovića. Pokret "Evropa sad" premijera Milojka Spajića ocenio je da još nije vreme da se o toj temi raspravlja i da će se o njoj pričati tek kad Crna Gora ispuni obaveze iz evropske agende.

Predlog su podržali poslanici DNP, Nove srpske demokratije i Socijalističke narodne partije, dok je uzdržan bio deo poslanika PES. Nije pomoglo pojašnjenje Kneževića da trobojka predstavlja istorijski, nacionalni i duhovni kontinuitet stare sa savremenom Crnom Gorom, pokazujući dvorsku zastavu Kraljevine Crne Gore i kralja Nikole Prvog Petrovića, ističući da su pod njom vođene mnoge bitke, osvajan Skadar i branjena država od okupatora.

U međuvremenu je izvestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marjan Šarec poručio da formiranje radne grupe za pristupnje EU znači da je Crna Gora postigla veliki napredak u integracijama, te da političari treba što manje da koče proces pričama o trobojci, srpskom jeziku i identitetskim pitanjima.

- Za takve stvari sada nije vreme - poručio je Šarec.

"Ugurana" bez rasprave AUTOR aktuelne crnogorske zastave je bivši lider SDP, predsednik Skupštine, inicijator postavljanja sramne ploče u Morinju Ranko Krivokapić. Tokom njegovog predsedavanja parlamentom 2004. izglasana je državna zastava koja do danas deli Crnu Goru. "Prošla" je uz burne reakcije, bez referenduma, bez šire javne rasprave i saglasnosti građana.

Milan Knežević tvrdi da trobojka u Crnoj Gori smeta onima koji bi da "zaboravimo Vojislavljeviće, Nemanjiće, Balšiće, Crnojeviće i Petroviće i onima koji misle da istorija počinje sa njima", podsetivši poslanike DPS kako je njihov počasni predsednik Milo Đukanović devedesetih izabran pod trobojkom za premijera i šefa države.

- Pod tom zastavom je pozivao naše vojnike i rezerviste da idemo da branimo SFRJ od najezde ustaša - naveo je Knežević.

I umesto u institucijama države, trobojka će se vijoriti na svadbama, slavama i političkim okupljanjima. Bivša vlast je ustoličila novu zastavu crvene boje sa grbom na sredini i zlatnim orlom, koja je pravoslavni narod podelila, kao i himna "Majska zora", a posebno poslednja dva stiha, čiji je autor Sekula Drljević. Vlast tada nije svuda gledala istim očima na isticanje nacionalnih simbola, pa je tako često žmurila kad bi se zavijorili "dvoglavi orao" Albanije, hrvatska šahovnica ili ljiljani sa zastave "Sandžaka".

Nije smetala hrvatska "šahovnica", ni albanski "dvoglavi orao", ni sandžački "ljiljani"

- Dešavalo se, na primer, da se prilikom svečanosti u Kotoru, na katedrali Svetog Trifuna, istakne zastava države Hrvatske. Režimski mediji nisu tome poklanjali nikakvu pažnju, za razliku od kritike, ili bolje reći histerije kada bi neko slučajno istakao ne samo zastavu Republike Srbije, nego i trobojku koja je bila zvanični barjak Crne Gore - kaže za "Novosti" Jovan Markuš, publicista.

Naš sagovornik smatra da postojeći državni simboli nisu utemeljeni u tradiciji pravoslavnog naroda u Crnoj Gori.

- Oni predstavljaju neuko i drsko falsifikovanje simbola sa kojima su se naši preci ponosili. Kod grba su belog orla iz kneževine i Kraljevine Crne Gore jednostavno ofarbali u žuto, samo da bi se razlikovao od sličnog koji postoji na grbu Srbije. Umesto državne zastave iz tog perioda, usvojili su vojnu ili ratnu zastavu, kao da je ratno stanje ili kao da je vojna hunta na vlasti - ocenjuje Markuš.