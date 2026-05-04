Trese se ceo region! Hrvat preuzeo srpskog giganta, pa poručio....

NEOČEKIVAN transfer u regionu!

FOTO: Depositphotos

Ruku na srce Novi Beograd i smena trenera postala je uobičajna normalnosti, budući da se ove godine išlo iz krajnosti u krajnost. Sezonu je počeo Petar Radanović, koji je dobio otkaz, na njegovo mesto je došao Miodrag Mirović, a kad je on podneo ostavku, poziciju šefa stručnog štaba preuzeo je Zoran Mijalkovski (moglo bi se reći Aleksandar Šapić).

Međutim, promena nikad nije dosta, što se vidi po sledećem. Tandem Šapić – Mijalkovski će do kraja sezone voditi ekipu, dok će novi šef stručnog štaba i zvanično biti Zoran Bajić, bivši trener Mladosti iz Zagreba.

Bajić iza sebe ima zapažen period u VK Mladost Zagreb, gde je od 2017. do 2023. beležio značajne rezultate. Iako se prošle sezone vratio u klub i osvojio Kup Hrvatske uz plasman među osam najboljih u Ligi šampiona, saradnja je ipak okončana.

U razgovoru za hrvatske medije, trener je potvrdio da je sve završeno sa Novim Beogradom i otkrio detalje saradnje.

"Jesam, sve sam dogovorio sa Novim Beogradom, ali tek od sledeće sezone. Potpisao sam dvogodišnji ugovor, sa poslom krećem u avgustu nakon Evropskog prvenstva U20 sa hrvatskom juniorskom reprezentacijom. Kontaktirao me nekadašnji veliki golman Aleksandar Šoštar, sportski direktor kluba, i izrazio želju da se vidimo u Beogradu, porazgovaramo o mogućoj saradnji. Bio sam tamo sedam dana, gledao utakmicu na gostovanju u Šapcu, razgovarao i sa predsednikom Aleksandar Šapić, koji je takođe bio jasan, gostoljubiv, jednostavan i otvoren te smo se vrlo brzo našli i, na obostrano zadovoljstvo, se dogovorili za sledeće dve godine".

Novi trener nije krio zadovoljstvo zbog preuzimanja jednog od najambicioznijih klubova u Evropi.

"Čast i zadovoljstvo mi je da postanem trener kluba kakav je Novi Beograd, koji je imao svetska imena, prošle godine su igrali finale Lige šampiona, ove sezone su ponovo među osam, što je sama evropska elita. Impresionirala me i organizacija kluba, izvrsno su posloženi na svim nivoima, nemaju bilo kakvih problema sa finansijama, što mi je bilo jako važno zbog igrača, infrastruktura je sjajna, imaju sve potrebne termine za rad. Jednostavno rečeno, vrhunski organizovan klub".

Govoreći o igračkom kadru, Bajić je naglasio da se ne očekuju velike promene.

"Ekipa ostaje ista plus još tri-četiri igrača, čiji je dolazak za sledeću sezonu već dogovoren. U Mladosti sam imao 16-17 igrača pa sam ostao iznenađen sa rosterom na kojem ih je preko 20. Tu je iskusni Miloš Ćuk sa kojim sam osvajao trofeje u Mladosti, on je lider velikom broju mladih među kojima ima i nekih sa evropskim zlatom iz Beograda ove godine".

Iskusni stručnjak smatra da tim ima potencijal za velike domete.

"Razgovaraću ponovo sa Šoštarom i Šapićem da vidimo jesmo li deficitarni na nekim pozicijama, hoćemo li da tražimo još neko pojačanje, ali smatram da ova ekipa sa igračima o kojima za sada ne želim da pričam može da bude izuzetno kompetitivna i dovoljno kvalitetna za veliki rezultat i na evropskoj sceni. I sada su imali odlične utakmice".

Na kraju, Bajić je istakao da je prihvatio ponudu jer smatra da je reč o klubu vrhunskog nivoa.

"Nikad nisam sumnjao u sebe, dok je posle Mladosti vrlo teško voditi bilo koga. Ne bih voleo da me se loše shvati, ali nikad se ne bih prostituisao i preuzeo klub koji ne može da se meri sa Mladosti, dok je definitivno malo onih koji to mogu. Novi Beograd je jedan od tih i zato sam prihvatio poziv, u suprotnom radije ne bih radio ništa, pre bih otišao u penziju".

Na pitanje o pritisku i radu sa upravom, imao je jasan odgovor.

"Ja sam dete zagrebačkih ulica, odrastao sam sa mangupima i moji strahovi nisu vezani za takve stvari. Jedini strahovi koje sam imao bili su prilikom rođenja moje dece, bilo me je strah i sada ga imam da im neću biti na raspolaganju u trenucima kada sam im potreban. Toga se jedino bojim, da neću biti tu uz moje voljene, drugih strahova nemam".