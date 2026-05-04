Vremenska prognoza za ponedeljak, 4. maj: Prelep prolećni dan, evo kada stiže promena
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni.
Najniža temperatura od 0 do 9, a najviša od 22 do 26 stepeni.
VREME U BEOGRADU
I u glavnom gradu sunčano i toplo, s vetrom slabim, južnim i jugoistočnim.
Najniža temperatura od 4 do 9, a najviša oko 26 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA
Slab jutarnji prizemni mraz očekuje se još u utorak, ali kao ređa pojava. Dnevne temperature biće u daljem porastu - do srede od 24 do 29 stepeni, a od četvrtka do ponedeljka od 22 do 27 stepeni.
U utorak, 5. maja, biće pretežno sunčano, kasnije posle podne i uveče umereno oblačno, a od srede do kraja perioda promenljivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa ređom grmljavinom.
