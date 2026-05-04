A nakon brutalnog šamar! Denver ovo nikako nije očekivao: Šta će reći Nikola Jokić?

MNOGO su se nadali, na kraju ništa nisu uradili.

Međutim, najviše boli način na koji je Denver eliminisan u NBA plej-ofu i to od ekipe koja je igrala bez dva najbolja igrača Entoni Edvardsa i Donte Divićenca, ali i još dvojice važnih momaka Andresona i Dosume. I takva Minesota je opalila šamarčinu Nagetsima od koje se Kolorado i dalje trese.

Pred Denverom je vruće leto, ali za početak ono što je jako važno Nikola Jokić ostaje, ali...Prema pravilima lige Denver može da potroši 201.500.000 dolara i da ne plaća porez na luksuz. Džamal Marej ima ugovor na četiri godine od 208 miliona dolara, Kristijan Braun je pre godinu dana poptisao petogodišnji ugovor na 125 miliona, ugovor Erona Gordona je 133 miliona na četiri godine, a Kamerona Džonsona 94,5 miliona. Nije nemoguće da neko bude trejdovan, a tržištu je za sada najinteresantniji Pejton Votson, mladi krilni košarkaš (23) koji ima status ograničeno slobodnog agenta na leto, što znači da Nagetsi mogu da izjednače svaku ponudu koja stigne za njega i ostave ga u ekipi. Slobodni igrači su Tim Hardavej Džunior, Brus Braun, Spenser Džons i Jonas Valančijunas.

Deluje sve izvesnije da bi Nagetsi mogli da se rastanu bar sa dvojicom nosilaca igre. Marejeva cena na tržištu i dalje velika jer je ove godine postao i Ol-star igrač, odigrao je najbolju sezonu u karijeri, oborio je rekord franšize po broju postignutih trojki u jednoj sezoni.... Što se Gordona tiče pitanje koliko Denver može da dobije, zbog njegovoh problema sa povredama. Takođe, radi se o igraču koga izuzetno ceni Nikola Jokić, ne radi se samo o tome što su dobri prijatelji. Najbolji igrač Denvera i lige kad govori o Gordonu uvek ističe da je jedan od ključnih igrača i duša ekipe, ali ne može da ostane zdrav u kontinuitetu. Ima zagarantovanu platu od 32 miliona dolara, koje bi lako mogli da se reše, pa deluje da bi najpametnije bilo da se rastanu sa Gordonom. Odigrao je samo tri utakmice protiv Minesote, a prethodno je u ligaškom delu sezone odigrao samo 36 meča, najmanje od kada je došao u Nagetse u sezoni 2021/22.

Jonas Valančijunas je kao i prošlog leta na meti evroligaških ekipa. Iskusni centar ima još godinu dana ugovora sa Denverom, ali navodno je velika želja Žalgirisa. Iako je i dalje pod ugovorom sa Denver Nagetsima može biti raskinut tokom leta, ukoliko Nagetsi tako odluče, ili ako bude trejdovan. Valančijunas je i prošlog leta iskazao želju za povratkom u Evropu kada se pominjao Panatinaikos. Iako se činilo da je Litvanac pred potpisom, Denver je imao poslednju reč u trejdu. Planiran je kao bek-ap Nikoli Jokiću i tim iz Kolorada. Sad pole ispadanja u doigravanju nije nerealno da se Denver raziđe sa centrom.

Budućnost Jonasa bi trebalo da bude poznata najkasnije do 8. jula. Rok je pomeren sa 30. juna uoči početka prošle sezone, pa Denver ima šansu da ga trejduje nakon što 1. jula počne prelazni rok, dobili bi Nagetsi dodatnih sedam dana da eventualno pošalju Litvanca u neku drugu ekipu koja želi da oslobodi prostor u "seleri kepu", a taj novi tim bi mogao da otpusti Jonasa i tako napravi više mesta za plate igrača. S druge strane centar bi kao "odštetu" dobio čiste papire za povratak u Evropu.

Kristijana Brauna je pred početak sezone dogovorio petogodišnji ugovor na čak 125 miliona dolara, a bio možda i najveći promašaj. Braun je u poslednje četiri utakmice postigao je ukupno 22 poena, uz šut iz igre 6/17, a za tri poena 3/7. Zbog njegovog ugovora sve boli glava u Denveri jer je jedan od najplaćenijih igrača u ekipi, sa minimalnim doprinosom. Ako bi hteli da ga se oslobode, morali bi da nađu tim koji bi preuzeo taj astronomski ugovor, što ga čini praktično nemogućim za trejd nakon plej-ofa u kojem je bio u velikoj meri neupotrebljiv za Denver. Kem Džonson je stigao letos u razmeni za Majkla Portera Džuniora i nije oduševio, a ugovor za narednu sezonu je 23 miliona dolara. Denver će verovato morati da bira on ili Pejton Votson. Krilni košarkaš je igrao dobro ove sezone, posebno dok je Srbin bio povređen, može da dobije ugovor na 25 miliona evra, a kako prenose američki insajderi jedan je od interesantnijih igrača na tržištu.

Sve u svemu i te kako će biti zanimljivo u Koloradu.