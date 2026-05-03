Kijev u plamenu: Rusija spustila nebo na ukrajinsku prestonicu, "šahedi" se pobijali kao klinovi u zgrade
RUSIJA je pokrenula masovni napad dronova na Kijev kasno uveče 2. maja.
Vazduhoplovne snage su počele da upozoravaju da se rojevi ruskih dronova kreću ka prestonici neposredno pre 22 časa po lokalnom vremenu, prenosi Kijev independent.
Sat vremena kasnije, novinari Kijev Independent na terenu izvestili su da je protivvazdušna odbrana aktivna iznad grada. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko prijavio je eksplozije i pozvao stanovnike da se sklone. Napadi su u toku, a informacije o žrtvama i šteti još nisu objavljene.
Grupe za praćenje su izvestile da je do 30 dronova letelo ka Kijevu, iako ovi izveštaji nisu mogli biti potvrđeni u vreme objavljivanja. Vatrogasci su ugasili požare u tri kuće i jednoj dvospratnoj stambenoj zgradi, a plamen se proširio na dve susedne zgrade, saopštila je Državna služba za vanredne situacije.
U požarima nije bilo žrtava. Napad na Kijev dolazi dan nakon što je Rusija 1. maja izvršila redak masovni dnevni napad dronova širom Ukrajine, povredivši najmanje 12 ljudi u zapadnom gradu Ternopolju.
Grad se nalazi daleko od linija fronta, oko 130 kilometara od poljske granice. Desetine dronova tipa Šahed napale su Ternopolj, oštetivši lokalna preduzeća i infrastrukturu, saopštile su vlasti.
