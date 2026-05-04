Rat blokadera - Lompar: Vladan Đokić je kandidat stranih činilaca i nevladinog sektora

PROFESOR Milo Lompar je u najnovijem gostovanju u podkastu „Catena mundi” ponovo govorio o rektoru Univerziteta u Beogradu Vladanu Đokiću, iznevši tvrdnju da aktuelnog rektora i njegovu listu podržavaju zapadni centri moći i nevladin sektor.

U nastavku ranijih polemika o odnosu dvojice profesora, Lompar je istakao da svoje navode ne zasniva na tumačenjima, već na preciznim činjenicama i analizi medijskog izveštavanja.

Govoreći o strukturama koje pružaju podršku rektoru, Lompar je bio izričit u oceni da ta podrška dolazi izvan granica zemlje.

Pored stranih faktora, Lompar je detaljno ukazao i na podršku koju Đokić uživa od strane određenih domaćih medija i organizacija. Kako je naveo, ista argumentacija prisutna je i u drugim publikacijama.

- Isto to se piše i u ’Manekenima laži’. Ga izdvaja, pa ga ’Peščanik’ izdvaja. To je, dakle, ova građanski orijentisana struktura medija - objasnio je Lompar.

On je potom direktno povezao ova dva elementa u širu sliku medijske i logističke podrške.

- Dakle, imate s jedne strane strane činioce, imate s druge strane ovaj nevladin sektor. Pogledajte kako pominju, znači podržavaju čoveka - naglasio je profesor u podkastu.

Na kraju svog izlaganja, Lompar je podvukao da njegove reči ne predstavljaju vrednosni sud ili političku kvalifikaciju rektora Đokića, već isključivo objektivan prikaz stvarnosti.

- To nije ni dobro ni loše za njega, to je prosto elementarna činjenica. Ja nisam to tumačio. Ja sam to prosto samo opisao - zaključio je Milo Lompar.