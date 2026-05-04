SITUACIJA na Bliskom istoku je još uvek dramatična.

Šta uključuje Projekat "Sloboda"?

Snage američke Centralne komande saopštile su da će danas započeti sprovođenje "Projekta Sloboda" s ciljem obnavljanja komercijalnih plovidbi kroz Ormuski moreuz, i to pod rukovodstvom američkog predsednika Donalda Trampa.

U saopštenju objavljenom na mreži Iks navodi se da "Projekat Sloboda" uključuje razarače sa navođenim raketama, više od stotinu kopnenih i pomorskih letelica, bespilotne platforme i oko 15.000 pripadnika vojnih snaga.

"Naša podrška ovoj odbrambenoj misiji je neophodna za regionalnu bezbednost i globalnu ekonomiju, jer takođe održavamo pomorsku blokadu", poručio je komandant američke Centralne komande, admiral Bred Kuper.

Cilj misije je pružanje podrške trgovačkim brodovima koji tranzitiraju Ormuskim moreuzom, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, američki Stejt department prošle nedelje najavio novu inicijativu za poboljšanje koordinacije i razmene informacija među međunarodnim partnerima u podršci pomorskoj bezbednosti u moreuzu.

Pored toga, ističe se da će tokom izvođenja "Projekta Sloboda" pomorske vojne akcije biti kombinovane sa diplomatijom.

Tramp je prethodno, sinoć, najavio da SAD pokreću operaciju za bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza koja će početi danas, u ponedeljak ujutro po bliskoistočnom vremenu.

Proces je nazvao "Projekat Sloboda".

On je, u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, naveo da je reč o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku.

Tramp je dodao da su brojne države zatražile pomoć SAD kako bi se njihovi brodovi, koji su blokirani u moreuzu, bezbedno izvukli, iako, kako je istakao, nemaju nikakve veze sa aktuelnim sukobom.

Teheran: Ormuskim moreuzom i Persijskim zalivom neće upravljati Trampove zablude

Šef Komisije za nacionalnu bezbednost parlamenta Irana Ibrahim Azizi upozorio je da će se svako mešanje Sjedinjenih Američkih Država u novi pomorski režim Ormuskog moreuza smatrati kršenjem primirja.

"Ormuskim moreuzom i Persijskim zalivom neće upravljati Trampove zablude. Niko ne veruje u scenarije prebacivanja krivice", rekao je Azizi, prenosi Tasnim.

