Bruka i sramota: Prave žurke i odaju pomene životinjama, a "ne znaju" za stradalu studentkinju sa Filozofskog fakulteta (VIDEO)

Blokaderi su još jednom pokazali koliko nemaju emaptije, a ni poštovanje prema žrtvama.

U javnosti se sve češće polemiše o tome kako se pojedine tragedije tretiraju, ali i koliko su dosledni oni koji najglasnije govore o "empatiji" i "poštovanju žrtava".

Ti koji su najglasniji i govore o "empatiji" drže pomene uginulim životinjama, a ne znaju ko je studentkinja Milica Živković, koja je tragično stradala na Filozofskom fakultetu.

O tome svedoči i ovaj snimak u kom blokaderka priznaje da ne zna ko je Milica.

Novinarka je pitala blokaderku: "Da li znate ko je Milica Živković?"

Ona je odgovorila: "Ne."

Novinarka je zatim rekla:

„To je vaša koleginica koja je poginula prilikom pada sa fakulteta. Da li su vaši ‘zborovi’ i kolege održali pomen za pokojnu Milicu, ili održavate pomene na žurkama, uz okretanje praseta na Autokomandi, na skupovima, uz muziku i slavlje rođendana na mostu? Da li na taj način, kako se narodski kaže, solite ranu njihovim porodicama?”

Blokaderka je uzvratila pitanjem: "A jeste li vi ispratili sve te skupove, pa znate kako izgledaju?"

Novinarka je odgovorila: "Naravno."

Na kraju, ova "studentkinja" je ponovila da ne zna ko je Milica Živković.

Bitno je da održavaju pomene za uginule životinje, a da nemaju pojma ništa o devojci koja je stradala na Filozofskom.

Šta se desilo na Filozofskom

Smrt mlade studentkinje, koja je stradala padom sa petog sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu, nije samo tragedija jedne porodice – to je brutalno ogledalo Univerziteta koji je odavno izgubio kontrolu nad sopstvenim institucijama.

Ono što su na uviđaju zatekli pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) ne liči na obrazovnu ustanovu, već na improvizovani kamp bez reda, pravila i odgovornosti. Učionice pretvorene u spavaonice. Učionice zatrpane dušecima. Megafoni, parole, baterije, razbacana oprema. Tragovi pirotehnike. Sprejevi. Boce. Nered koji ne nastaje slučajno – već sistematskim ignorisanjem svega što fakultet treba da bude.

I onda – otvoren prozor na petom spratu. Ispod njega kutija sa pirotehničkim sredstvima. Tragovi gašenja požara. Sve ono što nema šta da traži u prostoru u kojem se školuju mladi ljudi.

Ovo nikako ne može biti nije pitanje incidenta. Ovo je pitanje apsolutne odgovornosti.

Najteže pitanje ostaje da visi u vazduhu – ono koje niko ne želi da izgovori naglas, ali ga svi misle: Da li je ova smrt mogla biti sprečena.

