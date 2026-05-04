Kreće Trampov "Projekat Sloboda", ništa neće biti isto: Evo šta podrazumeva plan američkog predsednika

SNAGE američke Centralne komande (CENTCOM) saopštile su da će danas započeti izvedbu "Projekta Sloboda" s ciljem obnavljanja komercijalnih plovidbi kroz Ormuski moreuz, i to pod rukovodstvom američkog predsednika Donalda Trampa.

Foto: AI generated/Gemini

U saopštenju CENTCOM-a objavljenom na mreži Iks navodi se da "Projekat Sloboda" uključuje razarače sa navođenim raketama, više od stotinu kopnenih i pomorskih letelica, bespilotne platforme i oko 15.000 pripadnika vojnih snaga.

- Naša podrška ovoj odbrambenoj misiji je neophodna za regionalnu bezbednost i globalnu ekonomiju, jer takođe održavamo pomorsku blokadu - poručio je komandant CENTCOM-a admiral Bred Kuper.

Cilj misije je pružanje podrške trgovačkim brodovima koji tranzitiraju Ormuskim moreuzom, dodaje se u saopštenju. Dodaje se da je američki Stejt department prošle nedelje najavio novu inicijativu za poboljšanje koordinacije i razmene informacija među međunarodnim partnerima u podršci pomorskoj bezbednosti u moreuzu.

Pored toga, ističe se da će tokom izvođenja "Projekta Sloboda" pomorske vojne akcije biti kombinovane sa diplomatijom. Tramp je prethodno, sinoć, najavio da SAD pokreću operaciju za bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza koja će početi danas, u ponedeljak ujutro po bliskoistočnom vremenu.

Proces je nazvao "Projekat Sloboda". On je, u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut Socijal, naveo da je reč o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku.

Tramp je dodao da su brojne države zatražile pomoć SAD kako bi se njihovi brodovi, koji su blokirani u moreuzu, bezbedno izvukli, iako, kako je istakao, nemaju nikakve veze sa aktuelnim sukobom.

- Obavestili smo te zemlje da ćemo njihove brodove bezbedno sprovesti kroz ograničene vode kako bi mogli da nastave poslovanje - naveo je Tramp.

On je dodao da je naložio svojim predstavnicima da učine "sve što je moguće" kako bi brodovi i njihove posade bezbedno napustili moreuz, uz napomenu da se oni neće vraćati dok oblast ne bude bezbedna za plovidbu.

Istakao je da je cilj operacije da se pomogne "ljudima, kompanijama i državama koje nisu učinile ništa pogrešno, već su žrtve okolnosti".

- Ovo je humanitarni gest Sjedinjenih Američkih Država, zemalja Bliskog istoka, a posebno Irana - rekao je Tramp.

On je upozorio da mnogi brodovi ostaju bez hrane i osnovnih potrepština za posade, dodajući da bi ova inicijativa mogla da doprinese izgradnji dobre volje među stranama u sukobu.

Tramp je, međutim, upozorio da će svaki pokušaj ometanja ove operacije biti "odlučno sprečen". Američki predsednik je naveo i njegovi predstavnici vode "veoma pozitivne razgovore" sa Iranom, koji bi mogli da dovedu do "pozitivnih rezultata za sve strane".

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja