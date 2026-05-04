Britanska vojska na kolenima! Ne može ni diviziju da pošalje, a hoće da vlada Arktikom

UJEDINjENO Kraljevstvo rizikuje da ne bude u mogućnosti da ispuni svoju lidersku ulogu na Dalekom severu dok istovremeno ispunjava svoje druge obaveze prema NATO-u, upozorio je viši analitičar Atlantskog saveta u pisanom dokumentu za istragu Odbora za odbranu o odbrani na Dalekom severu, postavljajući pitanja o tome da li Velika Britanija ima spremnost, masovnost i kapacitet za održavanje svojih ambicija u regionu.

Richard Pohle / News Licensing / Profimedia

Dr Ana Vislender, direktorka za Severnu Evropu u Atlantskom savetu i šefica njegove kancelarije za Severnu Evropu u Stokholmu, rekla je odboru da neki analitičari odbrane tvrde da Velika Britanija rizikuje strateško preopterećenje, procenjujući da ne može istovremeno da vodi JEF (Zajedničke ekspedicione snage), ispuni obaveze iz ratnog plana NATO-a za veliko kopneno pojačanje i održi svoje nuklearno odvraćanje u okviru postojećih planova za odbrambena ulaganja, i da bi se sadašnja britanska vojska mučila da brzo rasporedi čak i jednu diviziju!

Ista zabrinutost pojavila se i zbog odgovora Velike Britanije na pretnje dronovima protiv sopstvenih baza, a Vislender je primetila da su ograničene količine i dostupnost ključnih sredstava protivvazdušne odbrane i pomorskih resursa ograničili brzinu i obim akcije Velike Britanije, ilustrujući ono što je opisala kao širi plafon kapaciteta koji bi takođe mogao uticati na sposobnost Velike Britanije da poveća i održi snage za Daleki sever, pored drugih obaveza.

Foto: Tanjug/Andrew Matthews/PA via AP



Što se tiče Rusije, Vislender je opisala njen stav na Dalekom severu kao trajan i strateški, napominjući da čak i tamo gde su kopneni kapaciteti Rusije bili pogođeni ratom u Ukrajini, njeni pomorski, vazdušni i nuklearni interesi i infrastruktura na severu ostaju centralni i mogu se obnoviti tokom vremena. Citirala je opis ministra odbrane Velike Britanije da je Rusija u februaru 2026. godine najveća pretnja bezbednosti Arktika i Dalekog severa od Hladnog rata i ukazala na odlazak podmornice Knez Vladimir (naoružane balističkim raketama) sa Kolskog poluostrva radi patrole u ​​martu 2026. godine kao primer da Rusija nastavlja da upravlja strateški relevantnim resursima iz regiona.

Što se tiče političkog okvira Velike Britanije, Vislender je opisala koncept Atlantskog bastiona kao uokviren povezanim pristupom bezbednosti Severnog Atlantika, uključujući zadatke protiv podmornica i zaštitu podvodne infrastrukture, ali je postavila pitanje koliko je eksplicitno povezan sa zahtevima dalekog severa i aktivnostima NATO-a, i da li su ciljevi, načini i sredstva jasno navedeni. Ona je napomenula da ostvarivost zavisi od određivanja prioriteta, ukazujući na vežbe „Hladni odgovor 2026“ gde je planirana američka eskadrila F-35 povučena kao ilustraciju kako konkurentski nepredviđeni slučajevi mogu uticati na dostupnost čak i tokom severnih vežbi visokog prioriteta.

Zaštita kritične podvodne infrastrukture identifikovana je kao ključni zadatak odvraćanja na dalekom severu koji treba integrisati u savezničko planiranje i operacije, a Vislender je pozvala da se praćenje, atribucija i koordinacija odgovora tretiraju kao vojni prioriteti, a ne kao regulatorni. Takođe je naglasila da okviri za upravljanje eskalacijom moraju postati prioritet, jer povećani tempo delovanja saveznika i ruskih snaga u regionu, zajedno sa učestalijim odvraćanjem, nadzorom i obezbeđivanjem infrastrukture, značajno podiže rizik od incidenata i pogrešnih procena

Što se tiče JEF-a, Vislender je rekla da on dodaje najveću vrednost kada je komplementaran planovima i vremenskim rokovima NATO-a, interoperabilan sa savezničkom komandom, kontrolom i deljenjem izviđačkih podataka (ISR), i kada je bez sukoba kako bi se izbegle paralelne inicijative koje bi mogle da iskomplikuju signalizaciju i upravljanje eskalacijom. Pozvala je na definisanje jasne uloge prvog pokretača za JEF sa strukturiranim prelaskom u komandne aranžmane NATO-a i postavila je pitanje da li su aktivnosti JEF-a i koordinacija NATO-ovog Arktičkog stražara integrisane u praksi, posebno u ranoj fazi nepredviđenih situacija.



(ukdefencejournal.org.uk/Lisa West)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje