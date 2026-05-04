Kampanju počinje izgradnjom džamije: Kurtijeva najava dodatno unela nemir u Srbe u severnoj Mitrovici

DOK je albansko groblje u severnom delu Kosovske Mitrovice čitavo i uređeno, srpsko pravoslavno u južnom delu na ulazu u grad potpuno je devastirano, a blizu 90 odsto spomenika je uništeno.

Foto: D. Zečević

Iako je Hram Svetog Save u južnom delu grada, u kojem je sveštenik sa suprugom i decom jedina srpska porodica, posle paljevine 2004. obnovljen, tzv. kosovske vlasti ne dozvoljavaju postavljanje zvona na zvoniku, ali zato tzv. kosovski premijer Aljbin Kurti najavljuje obnovu džamije na severnoj obali reke Ibar, u blizini glavnog mosta i Opštine Severna Mitrovica.

Kurti je na "Fejsbuku" objavio da su zajedno sa muftijom Naimom Ternavom, glavnim imamom Vedatom Sahitijem i tzv. ministarkom za verska pitanja Sarandom Bogujevci potpisali sporazum o saradnji za projektovanje i rekonstrukciju "ibarske džamije", tvrdeći da se radi "o spomeniku od istorijskog i kulturnog značaja".

- Opština Severna Mitrovica ima svoje nadležnosti i najava o izgradnji džamije je mešanje u poslove naše opštine. Ovo pitanje je veoma osetljivo za srpske građane opštine Severna Mitrovica, jer otvara pitanje zašto sa istim takvim žarom i intenzitetom Kurti ne pomaže obnovu pravoslavnog groblja u južnom delu Mitrovice, koje je potpuno razoreno - upitao je gradonačelnik severne Mitrovice Milan Radojević, koji je u izjavi za naš list najavio da će o ovome obavestiti predstavnike međunarodne zajednice i zatražiti od njih da opština Severna Mitrovica ne bude poligon za marširanje Kurtijevih militanata.

Radojević ističe da je Kurti najavom o džamiji očigledno počeokampanju za vanredne parlamentarne izbore i da kao i u prethodnom periodu, svim silama udara na opštinu Severna Mitrovica. Kurtijeva kampanja, dodaje Radojević, kao i sve dosadašnje, zasnovana je na uništavanju i proterivanju Srba sa KiM.