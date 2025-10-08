Svet

"TREBA DA BUDE U ZATVORU": Tramp poziva na hapšenje gradonačelnika Čikaga i guvernera Ilinoisa

Танјуг

08. 10. 2025. u 15:11

AMERIČKI predsednik Donald Tramp pozvao je na hapšenje gradonačelinka Čikada Brendona Džonsona i guvernera Ilinoisa Džej Bi Pritskera, optužujući demokrate da nisu zaštitili federalne zvaničnike Službe za imigraciju i carine (ICE).

Foto: AP Photo/Rick Bowmer

- Gradonačelnik Čikaga treba da bude u zatvoru zbog neuspeha da zaštiti ICE zvaničnike! Guverner Pritskera takođe! - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Američki lider je prošle nedelje odobrio slanje trupa Nacionalne grade u Čikago, treći po veličini grad u zemlji, uprkos protivljenju lokalnih i državnih zvaničnika. 

Pripadnici Nacionalne garde Teksasa stigli su sinoć u centar za obuku rezervista američke vojske u Elvudu, jugozapadno od Čikaga, gde će proći obuku pre nego što budu rasopređeni na zadatke zaštite federalnih objekata i službenika imigracione i carinske službe. 

