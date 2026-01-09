NAKON SRAMNE BLOKADERSKE LAŽI DA SE ISPISAO SA FAKULTETA: Hitno se oglasio Miloš Pavlović

MILOŠ Pavlović, student Medicnskog fakulteta u Beogradu, hitno se oglasio nakon što su blokaderi na društvenim mrežama počeli da šire laž da se Pavlović ispisao sa Medicinskog fakulteta.

"Želim da obavestim javnost da je vest o mom ispisu sa fakulteta potpuna neistina.

Tokom 2025. godine položio sam sve ispite treće godine i trenutno sam redovan student četvrte godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 10,0.

Pokušaji da se istina zameni lažima ne mogu umanjiti rezultate ostvarene radom i posvećenošću. Onima koji se bave dezinformacijama savetujem da se kao i ja posvete svakodnevnom učenju, redovnom pohađanju nastave i da više vremena provode za svojim radnim stolom, a manje na ulicama, u javnosti i na internetu.

Ovakvi napadi samo potvrđuju koliko je neistina plasirano u prethodnih godinu dana i da njihovi autori nemaju šta drugo da ponude. Uprkos tome, uvek ću pružiti ruku znanja, vaspitanja i dijaloga, jer verujem da jedino takav put vodi ka budućnosti.

Većinska Srbija ume da prepozna ko radi u interesu ove zemlje i društva, a ko se oslanja na obmane. Ostaću istrajan u vrednostima znanja, rada i odgovornosti, jer verujem da se samo na tim temeljima gradi stabilna i pravedna budućnost za sve", naveo je Pavlović.

Podsetimo, blokaderi od jutros na društvenim mrežama šire laž da se Pavlović ispisao sa Medicinskog fakulteta.

"Ovim gestom je spasio na hiljade života i treba mu odati priznanje Bravo Miško, samo vozi dalje", napisao je jedan od njih.

