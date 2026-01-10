TRAMP ZAPRETIO KAO NIKAD PRE: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne
Sjedinjene Američke Države moraju da poseduju Grenland kako bi sprečile Rusiju ili Kinu da ga okupiraju u budućnosti, rekao je američki predsednik Donald Tramp i dodao da će "uraditi nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne".
"Ako to ne uradimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi nećemo da imamo Rusiju ili Kinu za suseda“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući nakon razgovora sa predstavnicima američke naftne industrije.
On je naveo da SAD moraju da poseduju Grenland, iako već imaju vojno prisustvo na ostrvu prema sporazumu iz 1951. godine, jer "takvi sporazumi nisu dovoljni da garantuju odbranu Grenlanda", prenosi Rojters.
"Kada ga posedujemo, branimo ga. Zakupnine se ne brane na isti način. Morate ga posedovati", rekao je Tramp , odgovarajući na pitanje novinara zašto želi da poseduje Grenland, a ne samo da proširi američko vojno prisustvo na toj autonomnoj danskoj teritoriji.
Tramp je istakao da SAD neće dozvoliti Rusiji ili Kini da "okupiraju Grenland", prenosi NBC.
"Nećemo dozvoliti Rusiji ili Kini da okupiraju Grenland, a to će se desiti ako ga mi ne posedujemo", zaključio je Tramp.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
TRAMP UPUTIO PISMO ORBANU: Evo šta mu je poručio
PREMIJER Mađarske Viktor Orban objavio je na društvenoj mreži Iks pismo koje je dobio od Donalda Trampa, u kojem predsednik Sjedinjenih Američkih Država ističe da su odnosi SAD i Mađarske jači nego ikada i da se zasnivaju na zajedničkim vrednostima.
09. 01. 2026. u 10:22
POKRENUTA DVOSTRUKA DIPLOMATSKA OFANZIVA: Strah zbog Grenlanda preplavio Evropu, lideri sada imaju novu taktiku
EVROPSKE vlade pokrenule su dvostruku diplomatsku ofanzivu kako bi ubedile predsednika SAD Donalda Trampa da odustane od svojih pretenzija prema Grenlandu - kroz lobiranje u Vašingtonu i pritisak na NATO da otkloni bezbednosne zabrinutosti američkog predsednika.
09. 01. 2026. u 13:11
VODITELjKA OTKRILA ISTINU O CECI I ČEDI: Umešan i Aleksandar Kos - šta se dešavalo između političara i pevačice
BLIZAK prijatelj i saradnik Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos, poslednjih meseci našao se u žiži interesovanja javnosti. O njegovom profesionalnom angažmanu, ali i privatnom životu, u poslednje vreme sve se češće spekuliše, dok je javnosti i dalje malo poznato čime se zapravo bavi i kakav je njegov put bio do pozicije na kojoj se danas nalazi.
09. 01. 2026. u 08:42
Komentari (0)