TRAMP ZAPRETIO KAO NIKAD PRE: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Sjedinjene Američke Države moraju da poseduju Grenland kako bi sprečile Rusiju ili Kinu da ga okupiraju u budućnosti, rekao je američki predsednik Donald Tramp i dodao da će "uraditi nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne".

Foto: Tanjug

"Ako to ne uradimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi nećemo da imamo Rusiju ili Kinu za suseda“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući nakon razgovora sa predstavnicima američke naftne industrije.

On je naveo da SAD moraju da poseduju Grenland, iako već imaju vojno prisustvo na ostrvu prema sporazumu iz 1951. godine, jer "takvi sporazumi nisu dovoljni da garantuju odbranu Grenlanda", prenosi Rojters.

"Kada ga posedujemo, branimo ga. Zakupnine se ne brane na isti način. Morate ga posedovati", rekao je Tramp , odgovarajući na pitanje novinara zašto želi da poseduje Grenland, a ne samo da proširi američko vojno prisustvo na toj autonomnoj danskoj teritoriji.

Tramp je istakao da SAD neće dozvoliti Rusiji ili Kini da "okupiraju Grenland", prenosi NBC.

"Nećemo dozvoliti Rusiji ili Kini da okupiraju Grenland, a to će se desiti ako ga mi ne posedujemo", zaključio je Tramp.



(Tanjug)

BONUS VIDEO: