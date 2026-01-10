3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

BEOGRAD bi trebalo da dobije ulice koji će nositi imena istaknutih kulturnih stvaralaca Milovana Vitezovića i Bratislava Brace Petrovića. Kako je potvrdio za "Novosti", narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić juče je, u ime predsednika Srbije i na njegov lični zahtev, Komisiji za spomenike i nazive trgova i ulica predao inicijativu da, istaknuti stvaraoci koji su ostavili dubok trag u srpskoj kulturi, dobiju svoje ulice u prestonici.