3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SUBOTU
15.00 Komo - Bolonja UG 3+ (2.10)
18.30 Bajer Leverkuzen - Štutgart UG 3+ (1.53)
Ukupna kvota: 4.14
