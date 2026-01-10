INVAZIJA IZ TUNISA MASLINOVIM ULJEM: Evropska unija pomaže poljoprivrednicima sa severa Afrike, izazivajući gnev ratara na Starom kontinentu

Evropska Unija je otvorila vrata Tunisu koji će proizvoditi više maslinovog ulja od Italije. Posle uvođenja nultih carina, kako bi se pomogli tuniski poljoprivrednici, ova severnoafrička zemlja izbila je na drugo mesto, posle Španije, po proizvodnji, spremna da „napadne“ Italiju.

Foto: B.D.

Nije nafta ali je zeleno zlato, koje je, tako zahvaljujući kratkovidosti EU, dovelo do trgovinskog „rata“ na Mediteranu. Tunis postaje lider u proizvodnji, sa pola miliona tona isceđenog ulja, od sto miliona stabala zasađenih na dva miliona hektara, po veoma niskim cenama.

Tunis će izvoziti u Evropu sa nultim carinskim tarifama 12 procenata proizvodnje, do 57.000 tona. Ali to je lako zaobilazno ograničenje, jer kvota nema granicu ako je maslinovo ulje koje ulazi u EU namenjeno izvozu.

Tuniska Vlada koju predvodi Kais Said već je zatražila od EU da poveća ograničenja izvoza na 100.000 tona. Šefica EK Ursula fon der Lajen i Komesar za poljoprivredu, Kristof Hansen, Luksemburžanin, saglasni su sa tim.

Italijansko udruženje poljoprivrednih proizvođača „Koldireti“ je burno reagovalo, žaleći se na damping, jer se ulje iz Severne Afrike prodaje za manje od pet evra. Protesti grčkih proizvođača su još oštriji. Oni su zemlju blokirali traktorima zbog dampinga cena, što sve potvrđuje haos na tržištu maslinovog ulja u EU.

Španija je vodeći svetski proizvođač maslinovog ulja, sa 1,3 miliona tona i potrebna su joj tržišta. Sve ovo je dovelo do stalnog pada svetske cene, koja se trenutno kreće oko 5 evra po litri. Ova cena je neisplativa u Italiji, Grčkoj, Francusloj, pa čak i u Hrvatskoj ili Albaniji, koje prodaju svoju oskudnu proizvodnju za sedam evra po litri.

Italija, najveći kupac ulja iz Tunisa, uvozi 70.000 tona ulja, a sama proizvodi oko 300.000 tona, što je ovogodišnje uvećanje za 30 odsto. Ali problem Rima je i to što je potrošač u Italiji navikao da bude jedan od najvećih konzumera na svetu, sa oko 12 litara ulja po glavi stanovnika godišnje.