INTEGRALNI ŠTAPIĆI SA SEMENKAMA: Recept za zdravu grickalicu
HRSKAVI spolja, nežni iznutra i puni arome – ovi integralni štapići sa semenkama idealni su za sve koji vole jednostavne, a zdravije grickalice. Pripremaju se veoma brzo, a sa stola nestaju još brže.
Sastojci:
- 150 gr bio pšeničnog integralnog brašna (ili speltinog brašna)
- 25 gr lanenog semena
- 35 gr čia semena
- 1 kašičica praška za pecivo
- 1 ravna kašičica soli
- biber, origano i beli luk u granulama (po ukusu)
- 60 ml maslinovog ulja
- 90 ml mineralne vode
Priprema:
U činiji pomešajte sve suve sastojke. Dodajte maslinovo ulje, a zatim postepeno sipajte mineralnu vodu, mešajući dok ne dobijete meko, kompaktno testo. Količina vode može blago da varira u zavisnosti od vrste brašna.
Testo razvijte oklagijom između dva papira za pečenje, pa ga isecite na trakice. Svaku trakicu oblikujte po želji i poređajte u pleh obložen papirom za pečenje.
Rernu prethodno zagrejte na 170 stepeni i pecite štapiće oko 15 minuta, dok blago ne porumene.
Prijatno!
