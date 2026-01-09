Peciva i pite

INTEGRALNI ŠTAPIĆI SA SEMENKAMA: Recept za zdravu grickalicu

Milena Tomasevic

09. 01. 2026. u 07:00

HRSKAVI spolja, nežni iznutra i puni arome – ovi integralni štapići sa semenkama idealni su za sve koji vole jednostavne, a zdravije grickalice. Pripremaju se veoma brzo, a sa stola nestaju još brže.

ИНТЕГРАЛНИ ШТАПИЋИ СА СЕМЕНКАМА: Рецепт за здраву грицкалицу

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 150 gr bio pšeničnog integralnog brašna (ili speltinog brašna)
  • 25 gr lanenog semena
  • 35 gr čia semena
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 1 ravna kašičica soli
  • biber, origano i beli luk u granulama (po ukusu)
  • 60 ml maslinovog ulja
  • 90 ml mineralne vode

Priprema:

U činiji pomešajte sve suve sastojke. Dodajte maslinovo ulje, a zatim postepeno sipajte mineralnu vodu, mešajući dok ne dobijete meko, kompaktno testo. Količina vode može blago da varira u zavisnosti od vrste brašna.

Testo razvijte oklagijom između dva papira za pečenje, pa ga isecite na trakice. Svaku trakicu oblikujte po želji i poređajte u pleh obložen papirom za pečenje.

Rernu prethodno zagrejte na 170 stepeni i pecite štapiće oko 15 minuta, dok blago ne porumene.

Prijatno! 

