INTEGRALNI ŠTAPIĆI SA SEMENKAMA: Recept za zdravu grickalicu

HRSKAVI spolja, nežni iznutra i puni arome – ovi integralni štapići sa semenkama idealni su za sve koji vole jednostavne, a zdravije grickalice. Pripremaju se veoma brzo, a sa stola nestaju još brže.

FOTO: Novosti

Sastojci:

150 gr bio pšeničnog integralnog brašna (ili speltinog brašna)

25 gr lanenog semena

35 gr čia semena

1 kašičica praška za pecivo

1 ravna kašičica soli

biber, origano i beli luk u granulama (po ukusu)

60 ml maslinovog ulja

90 ml mineralne vode

Priprema:

U činiji pomešajte sve suve sastojke. Dodajte maslinovo ulje, a zatim postepeno sipajte mineralnu vodu, mešajući dok ne dobijete meko, kompaktno testo. Količina vode može blago da varira u zavisnosti od vrste brašna.

Testo razvijte oklagijom između dva papira za pečenje, pa ga isecite na trakice. Svaku trakicu oblikujte po želji i poređajte u pleh obložen papirom za pečenje.

Rernu prethodno zagrejte na 170 stepeni i pecite štapiće oko 15 minuta, dok blago ne porumene.

Prijatno!