"U VATRI ROĐENA, UVEK PONOSNA, NESALOMIVA I DOSTOJANSTVENA" Vučić: Srećan ti rođendan Republiko Srpska!

Новости онлине

09. 01. 2026. u 09:10

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić čestitao je svim građanima Republike Srpske 34 godine postojanja i borbe za očuvanje srpskog imena, vere, tradicije, običaja i identiteta, a njegovu poruku prenosimo u celosti.

У ВАТРИ РОЂЕНА, УВЕК ПОНОСНА, НЕСАЛОМИВА И ДОСТОЈАНСТВЕНА Вучић: Срећан ти рођендан Републико Српска!

Foto: Instagram

- U vatri rođena, u teškim vremenima građena, osporavana i negirana, ali uvek ponosna, nesalomiva i dostojanstvena, Srpska je stvorena za mir i zato ostaje jedan od čvrstih bedema očuvanja stabilnosti u regionu. Ovo je i dan kada slavimo zajedništvo koje nas povezuje kroz istoriju, kulturu i vrednosti koje delimo. Naše veze su neraskidive, snažne i večne, baš kao i biće srpskog naroda, gde god živeo.

- Danas još jednom šaljemo poruku mira i iskrene posvećenosti saradnji, razvoju i poštovanju različitosti, poruku da je zajedništvo ona nit koja nas jača kako bismo ostvarili viziju budućnosti u kojoj ima mesta za sve.

- Republika Srbija će uvek biti tu za Republiku Srpsku i njen narod, jer nam je svima, više nego ikada, potrebna doslednost u zalaganju za mir, mudrost koja nas vodi pravim putem, odgovornost u donošenju odluka i ozbiljnost pred izazovima. Upravo to je zavet budućim generacijama koje će nastaviti da grade Srpsku i Srbiju.

Živela Republika Srpska!
Živela Republika Srbija!

