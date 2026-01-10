ZELENSKI IMA NOVU SLAMKU SPASA: Kijev sa SAD razmatra sporazum o slobodnoj trgovini
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da sa Sjedinjenim Američkim Državama razgovara o mogućem sporazumu o slobodnoj trgovini, koji bi mogao da predvidi nulte carine za trgovinu sa SAD za deo industrijskih regiona Ukrajine i da postane deo šireg "plana prosperiteta" za obnovu zemlje posle rata.
Kako je Zelenski naveo za Blumberg, takav sporazum bi Ukrajini dao "veoma snažne adute" u poređenju sa susednim državama i mogao bi da privuče poslovni sektor i investicije.
Zelenski je naveo da je o toj temi govorio nakon što je dobio izveštaj sekretara ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustema Umerova, koji je istog dana telefonom razgovarao sa Trampovim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Džaredom Kušnerom.
Ukrajinski predsednik je naveo i da Ukrajina razmatra predlog SAD o uspostavljanju slobodne ekonomske zone koja bi razdvajala ukrajinske i ruske snage nakon eventualnog primirja.
Predlog se odnosi na zone borbenih dejstava, a tampon-zona nastala povlačenjem snaga bila bi područje u kojem bi ljudi i kompanije mogli da žive i rade po posebnom pravnom i poreskom režimu.
(Tanjug)
