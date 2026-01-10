Svet

ZELENSKI IMA NOVU SLAMKU SPASA: Kijev sa SAD razmatra sporazum o slobodnoj trgovini

В.Н.

10. 01. 2026. u 07:55

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da sa Sjedinjenim Američkim Državama razgovara o mogućem sporazumu o slobodnoj trgovini, koji bi mogao da predvidi nulte carine za trgovinu sa SAD za deo industrijskih regiona Ukrajine i da postane deo šireg "plana prosperiteta" za obnovu zemlje posle rata.

ЗЕЛЕНСКИ ИМА НОВУ СЛАМКУ СПАСА: Кијев са САД разматра споразум о слободној трговини

FOTO: Tanjug/AP

Kako je Zelenski naveo za Blumberg, takav sporazum bi Ukrajini dao "veoma snažne adute" u poređenju sa susednim državama i mogao bi da privuče poslovni sektor i investicije.

Dodao je da želi da o detaljima predloga razgovara sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, ocenivši da bi sporazum predstavljao i dodatnu garanciju ekonomske bezbednosti.

Zelenski je naveo da je o toj temi govorio nakon što je dobio izveštaj sekretara ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustema Umerova, koji je istog dana telefonom razgovarao sa Trampovim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Džaredom Kušnerom.

Ukrajinski predsednik je naveo i da Ukrajina razmatra predlog SAD o uspostavljanju slobodne ekonomske zone koja bi razdvajala ukrajinske i ruske snage nakon eventualnog primirja.

Predlog se odnosi na zone borbenih dejstava, a tampon-zona nastala povlačenjem snaga bila bi područje u kojem bi ljudi i kompanije mogli da žive i rade po posebnom pravnom i poreskom režimu.
 

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMP UPUTIO PISMO ORBANU: Evo šta mu je poručio
Svet

0 20

TRAMP UPUTIO PISMO ORBANU: Evo šta mu je poručio

PREMIJER Mađarske Viktor Orban objavio je na društvenoj mreži Iks pismo koje je dobio od Donalda Trampa, u kojem predsednik Sjedinjenih Američkih Država ističe da su odnosi SAD i Mađarske jači nego ikada i da se zasnivaju na zajedničkim vrednostima.

09. 01. 2026. u 10:22

TRAMP UPUTIO PISMO ORBANU: Evo šta mu je poručio
Svet

0 20

TRAMP UPUTIO PISMO ORBANU: Evo šta mu je poručio

PREMIJER Mađarske Viktor Orban objavio je na društvenoj mreži Iks pismo koje je dobio od Donalda Trampa, u kojem predsednik Sjedinjenih Američkih Država ističe da su odnosi SAD i Mađarske jači nego ikada i da se zasnivaju na zajedničkim vrednostima.

09. 01. 2026. u 10:22

VODITELJKA OTKRILA ISTINU O CECI I ČEDI: Umešan i Aleksandar Kos - šta se dešavalo između političara i pevačice
Poznati

0 0

VODITELjKA OTKRILA ISTINU O CECI I ČEDI: Umešan i Aleksandar Kos - šta se dešavalo između političara i pevačice

BLIZAK prijatelj i saradnik Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos, poslednjih meseci našao se u žiži interesovanja javnosti. O njegovom profesionalnom angažmanu, ali i privatnom životu, u poslednje vreme sve se češće spekuliše, dok je javnosti i dalje malo poznato čime se zapravo bavi i kakav je njegov put bio do pozicije na kojoj se danas nalazi.

09. 01. 2026. u 08:42

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva